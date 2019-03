Democrazia totalitaria | il fenomeno Nazarbayev dopo le sue dimissioni

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Il 19 marzo scorso il primo presidente del Kazakistan, Nursultan, ha annunciato la decisione di dimettersi dalla presidenza. Ha guidato il Kazakistan quasi per trent’anni. Neo presidente è Kassym Zhomart Tokayev, l’ex capo del Senato. Darigaa, la figlia di, è stata invece eletta nuovo presidente del Senato. Nonostante il fatto chenon sia più il presidente, rimane per sempre il primo e l’unico elbasi (è il titolo ufficiale in Kazakistan che in kazako significa ‘il capo della patria’). Il primo e unico leader della nazione per la vita potrà parlare davanti al parlamento, essere membro del Consiglio costituzionale e dirigere l'Assemblea del popolo del Kazakistan. Tokayev ha aggiunto che l'opinione disarà di particolare importanza in decisioni strategiche. In più,continua a essere il segretario del Consiglio di sicurezza ...

