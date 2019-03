Contributi Inps regime forfettario 2019 ridotti | agevolazioni e come averle

termometropolitico

(Di sabato 23 marzo 2019)RiduzioneperIlha portato con sé una novità importante per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Vale a dire l’estensione del, con un’aliquota sostitutiva Irpef del 15% (5% per le startup che rispettano determinati requisiti) per redditi annui non superiori a 65.000 euro. Si tratta di una sorta di mini flat tax, che prevede per il 2020 un’estensione ulteriore delper chi percepisce meno di 100 mila euro, con un’aliquota del 20% per chi guadagna da 65.000 a 100.000 euro all’anno.Mettendo da parte le novità previste per il 2020, e ancora in cantiere e quindi non ufficiali, molti lavoratori quest’anno potranno aderire al. Mafunzionano isi calcolano? Forse non tutti sanno che ...

sportello_prev : RT @zazoomblog: Contributi figurativi Inps: cosa sono e come si utilizzano per la pensione - #Contributi… - sportello_prev : RT @laleggepertutti: Pensione anticipata, #Contributi volontari e #Invalidità - - zazoomblog : Contributi figurativi Inps: cosa sono e come si utilizzano per la pensione - #Contributi #figurativi #Inps: -