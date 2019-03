Al ta cucina | dal fornello di casa all' impresa globale

Rafa Nadal versione chef : “amo cucinare - scelgo io stesso i prodotti al mercato. Adoro mangiare la pasta ma…” : Rafa Nadal parla apertamente della sua passione per la cucina: il tennista maiorchino ama fare la spesa e scegliere i propri ingredienti, per poi dilettarsi ai fornelli Rafa Nadal non ha mai nascosto la sua passione per la cucia. Al fine di mantenere una vita sana ed equilibrata, un must per ogni sportivo è quello di fare attenzione a tavola. Il tennista spagnolo dunque, quando i ritmi frenetici del calendario tennistico glielo consentono, ...