Sull' Isola è il caos E scoppia il giallo su Bettarini e Capparoni

Casting per L’Amica Geniale 2 a Ischia per adulti e bambini - si girerà anche Sull’isola Storia del Nuovo Cognome : Si girerà anche sulla perla del Golfo di Napoli Storia del Nuovo Cognome: il 28 marzo si terrà una giornata di Casting per L'Amica Geniale 2 a Ischia, isola che ospiterà parte delle riprese della seconda stagione della saga di Rai Fiction e HBO, adattamento della tetralogia di Elena Ferrante. Sono già in corso a Napoli le riprese dei nuovi episodi, sempre per la regia di Saverio Costanzo che in questa seconda stagione sarà affiancato da Alice ...

Isola dei Famosi - 'spero che ti piacciano gli uomini'. Lesbo-bomba Sulla Marcuzzi : telespettatori in rivolta : Nella puntata di ieri 18 marzo dell' Isola dei Famosi Riccardo Fogli e Marina La Rosa non hanno fatto altro che stuzzicarsi. Il motivo? Soleil Sorgè . Marina stava rimproverando il naufrago di ...

Isola dei Famosi - "spero che ti piacciano gli uomini". Lesbo-bomba Sulla Marcuzzi : telespettatori in rivolta : Nella puntata di ieri 18 marzo dell'Isola dei Famosi Riccardo Fogli e Marina La Rosa non hanno fatto altro che stuzzicarsi. Il motivo? Soleil Sorgè. Marina stava rimproverando il naufrago di sostenerla un po' troppo, senza nascondere il fatto che a lei l'ex di Luca Onestini non piace. Ma Fogli, scat

Tempo instabile Sulla Penisola - con leggero calo delle temperature : Roma - La perturbazione che nella giornata di lunedì ha agito prevalentemente sulle regioni settentrionali ha raggiunto anche parte delle regioni centrali mentre nuvolosità e fenomeni residui interessano ancora a tratti l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il Friuli. Le precipitazioni non sono particolarmente intense, anche se i fenomeni hanno assunto localmente carattere di Temporale. Le punte massime di pioggia si registrano tra ...

Alda D’Eusanio ironizza Sull’incontro Bettarini-Larini all’Isola : L’Isola, Stefano Bettarini incontra Nicoletta Larini: Alda D’Eusanio ironica Poco fa c’è stata una sfida tra Kaspar Capparoni e Bettarini per poter incontrare le rispettive compagne. E la sfida l’ha vinta proprio quest’ultimo, il quale ha così potuto riabbracciare e baciare la sua fidanzata storica Nicoletta Larini. Un incontro che ha commosso un po’ tutti, tranne l’opinionista Alda D’Eusanio, la ...

Jo Squillo ha rischiato la vita Sull’isola per colpa delle medicine : Fabrizio Corona dal suo sito racconta il retroscena sull’abbandono di Jo Squillo. «Ha rischiato di morire». E tutto è successo poco prima che abbandonasse il reality dopo un problema alla caviglia che ancora oggi la costringe a muoversi con le stampelle: «Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione – racconta il sito di Corona -. Infatti dopo il problema alla caviglia la ...

Fabrizio Corona choc Jo Squillo ha rischiato la vita Sull’isola : Spunta una nuova bufera a L’Isola dei Famosi 2019. Dal sito di Fabrizio Corona arriva un incredibile retroscena sull’abbandono di Jo Squillo. «Ha rischiato di morire». E tutto è successo poco prima che abbandonasse il reality dopo un problema alla caviglia che ancora oggi la costringe a muoversi con le stampelle: «Tutto questo è partito da un suo semplice slogamento e seguito da un disastroso errore della produzione – racconta il ...

Isola dei Famosi : Sulla Isla Bonita Riccardo Fogli è felice - Soleil si mostra pensierosa : Soleil Sorgè sta iniziando a mostrare i primi segni di cedimento all'interno de L'Isola dei Famosi. Giunta alla Isla Bonita dopo essere conquistato nuovamente il titolo di leader, non sembra essere più serena e spensierata come qualche settimana fa. Soleil, dopo aver instaurato un grande rapporto di amicizia con Riccardo Fogli, ha scelto di portarlo con sé per la seconda volta alla Isla Bonita. In questo posto i due naufraghi possono godere di ...

Alessia Marcuzzi rompe il silenzio - finalmente! - Sulla trappola trash a Riccardo Fogli. Ma le scuse in diretta all'Isola dei Famosi non ... : Alessia Marcuzzi apre la nona puntata dell'Isola dei Famosi parlando per la prima volta della gogna trash a cui è stato sottoposto Riccardo Fogli nella precedente puntata. Chiede scusa, dopo una ...

Isola dei Famosi 2019 - scivolone della Gialappa's Sulla moglie di Maddaloni : 'dovrebbe perdere qualche chilo' : scivolone in piena regola per la Gialappa's Band che durante l' , hanno fatto una battuta infelice riguardo la moglie di Marco Maddaloni . Il trio nel commentare l'arrivo di Romina sull'Isola, hanno ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : Ariadna perde al televoto e va Sull’Isola che non c’è : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Isola - commento della Gialappa Sulla moglie di Marco : pubblico indignato : Isola dei Famosi, la gaffe della Gialappa: il pubblico non approva la battuta sulla moglie di Marco Maddaloni Marco Maddaloni questa sera ha potuto riabbracciare sua moglie. La bellissima Romina è infatti arrivata in Honduras per rivedere il suo amato. In ogni caso, il gioco dell’Isola dei Famosi è sempre molto spietato. I naufraghi in […] L'articolo Isola, commento della Gialappa sulla moglie di Marco: pubblico indignato proviene da ...

Isola dei Famosi 2019 - diretta nona puntata : le scuse della Marcuzzi - Bettarini e Capparoni tornano Sull'Isola che non c'è : La diretta della nona puntata dell' che stiamo seguendo come sempre minuto per minuto su si apre con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli dopo le polemiche della scorsa settimana. Isola DEI ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : tutti al televoto tranne Soleil. Stefano e Kaspar tornano Sull’Isola che non c’è : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...