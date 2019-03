Stop alla Cina | Consiglio UE vuole più controlli su investimenti stranieri

Minniti : "Sull'immigrazione Stop alla propaganda o rischiamo nuove guerre di religione" : Questo che cosa ci insegna? 'Che nel mondo in cui viviamo, sono infinite le sollecitazioni che possono interferire su una mente debole'. Torniamo all'autista italo-senegalese, prego. Che c'entra con ...

Puglia - Stop alla plastica in spiaggia : primo divieto in Italia : Le spiagge pugliesi stanno per dire addio alla plastica. “Sarà complicato, ma possiamo farlo” aveva annunciato, qualche tempo fa, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, e, nei giorni scorsi, con un post su Tweet ha spiegato che la Regione Puglia è pronta ad abolire, fin da subito, dai lidi garganici e salentini la plastica monouso. Così, in anticipo di ben due anni rispetto ai tempi imposti dalla direttiva comunitaria, "il tacco ...

Puglia - Stop alla plastica nelle spiagge dalla prossima estate : primo caso in Italia : “Sarà certamente complicato, ma possiamo farlo”. Lo aveva scritto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che a novembre 2018, in un post, ha annunciato: “Aboliamo la plastica monouso. Subito. La legge pugliese sull’economia circolare e sulla prevenzione dei rifiuti proverà a farlo”. E ora la Regione sarà la prima in Italia a vietare la plastica monouso in spiaggia, dai contenitori alle stoviglie, in anticipo di due anni rispetto ...

Greenpeace : centinaia di persone manifestano in spiaggia per dire “Stop” alla plastica usa e getta [GALLERY] : 1/6 ...

La Iaaf conferma lo Stop alla Russia : Sul fronte doping la Iaaf continua a non fare sconti alla Russia decidendo di mantenere la sospensione in corso da tre anni e assegnata a seguito dell'esplosione dello scandalo sul doping di Stato. ...

"Non basta il governo per lo Stop alla Tav - serve il Parlamento" : Renato Brunetta responsabile economico di Forza Italia chiede che Matteo Salvini stacchi la spina al governo: 'Sta al governo con l'unica forza politica che non la vuole. Sta prendendo in giro i suoi ...

Di Maio : "Le infrastrutture si devono fare". Giorgetti : "Stop alla Tav? Serve voto del Parlamento" : Giorgetti: 'Mai parlato di crisi, siamo responsabili' 'Non abbiamo mai parlato di crisi di governo: siamo una forza politica responsabile e siamo sempre stati disponibili, come lo siamo oggi, a ...

Giorgetti - Lega - : Stop definitivo alla Tav solo con passaggio parlamentare : Roma, 10 mar., askanews, - 'Per fermare definitivamente la Tav serve un passaggio parlamentare, sovrano per queste decisioni'. Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo ...

'Col reddito di cittadinanza Stop al Rei : ecco perché alla fine ho rinunciato' : Patrizia Fioretti, disoccupata, ha 46 anni e 4 figli senza lavoro coi quali divide un appartamento di pochi metri quadri nei vicoli del centro storico di Napoli. A tutta prima sembrerebbe avere le ...

Stop alla Mezza Maratona serale di Roma : niente permessi : ... in un momento delicato in cui vive l'economia locale. L'Italia Marathon Club, nonostante questo ulteriore segnale di chiusura, con la sua esperienza di 24 anni di organizzazione della Maratona di ...