Scooter contro auto in piazza Corvetto | ferito 35enne

Bambino sfiorato da Scooter in corsa : baby gang fuori controllo in piazza Municipio : 'Ci siamo trovati di fronte una scena assurda. Uno sciame di scooter guidati da giovani teppisti che circolavano in ogni angolo della piazza. Poco dopo un mezzo con tre persone a bordo senza casco e ...

Roma - fuga finisce in scontro tra volanti e Scooter : di Silvia Mancinelli Un inseguimento rocambolesco nelle strade del Nomentano e fino a San Basilio . I banditi in fuga in sella a un TMax forzano il posto di controllo della volante. I rinforzi ...

Scontro in via Manara - Scooterista in ospedale : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Uno scooterista è stato trasportato in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con un'auto avvenuto all'altezza dell'...

Vittoria - 17enne su uno Scooter si schianta contro un palo : morto sul colpo : Ha perso il controllo del suo scooter sulla Sp 17, vicino Vittoria, schiantandosi su un palo dell'illuminazione pubblica. È morto sul colpo, Valerio Cafiso, dopo aver riportato traumi gravissimi. Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social network.Continua a leggere

In Scooter contro palo della luce - Matteo muore a 15 anni. La Zia : “Non è caduto da solo” : Matteo Ferlenda ha perso il controllo del motorino e ha sbattuto violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica a bordo carreggiata. Secondo i primi rilievi dei carabinieri sembrerebbe che nell'incidente non siano coinvolti altri veicoli ma sia la famiglia che gli amici ritengono che non sia possibile.Continua a leggere

Udine - scontro tra auto e Scooter : muore 23enne - la sua moto in fiamme : Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, nella tarda serata di lunedì un’auto si è scontrata con uno scooter a Cividale del Friuli (Udine). Nell'impatto è morto un ragazzo di 23 anni, Tommaso Michielan, che viaggiava da solo sulla due ruote. Il suo scooter ha preso fuoco dopo l’incidente.Continua a leggere

Paura ai Decumani : rapinano Scooter e finiscono contro un muro - arrestati : Gli agenti della Polizia di Stato dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno arrestato Vincenzo Giuseppe Lo Russo, 18 anni, e L. P., 17, per rapina e lesioni a pubblico ufficiale. ...