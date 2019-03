Sampdoria | le ultime dall’allenamento | buone notizie per Giampaolo

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Gaston Ramirez torna in gruppo. Questa la buona notizia in casanell'allenamento di questa mattina. Assente col Sassuolo per il trauma contusivo alla gamba destra rimediato con l'Atalanta, l'uruguaiano ha svolto con i compagni sia la prima fase della sessione, dedicata al riscaldamento e al lavoro atletico, sia la seconda, basata su esercitazioni tecniche.Terapie, fisioterapia e lavoro specifico individuale per Riccardo Saponara, percorso di recupero riabilitativo per Edgar Barreto, programma completo di recupero agonistico per Gianluca Caprari, impegnato in questa settimana a Domodossola. Vista l'assenza degli 11 nazionali, sono stati aggregati anche i Primavera Tommaso Farabegoli, Gergely Hutvagner, Giuliano Maglie e Luca Scarlino. Domani mattina allenamento.

