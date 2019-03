Quando l’oceano sconvolge il meteo | ecco cos’è l' ”Effetto Hammam”

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) “Hammam Effect” è quello che si hal’oceano, più caldo di 4°C rispetto alla temperatura osservata a fine ‘800, modificherebbe significativamente le proprietà caotiche dell’atmosfera facilitando le previsioniQuesto il risultato di un recentissimo e innovativo esperimento di climatologia condotto da un team di ricercatori europei, tra cui Carmen Alvarez-Castro, ricercatrice della Divisione Climate Simulation and Prediction (CSP) della Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, e coordinato da Davide Faranda (LSCE, Francia). La ricerca è pubblicata nell’ultimo numero della prestigiosa rivista Nature Communications con il titolo “The hammam effect or how a warm ocean enhances large scale atmospheric predictability“.Ci sono voluti enormi quantità di dati da analizzare, l’uso di molti modelli climatici ...

