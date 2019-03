Ludovica Caramis parla di Carlo Conti e piange per Mattia Destro

lanostratv

(Di venerdì 22 marzo 2019) La Corrida,si racconta a Vieni da me: “Quando ho visto…” Si è raccontata rilasciando una lunga ed emozionante intervista nella puntata di Vieni da me di oggi, co-conduttrice de La Corrida, con, al via stasera su Rai1. E nella chiacchierata fatta oggi pomeriggio in diretta su Rai1, la showgirl hato del primo incontro con, raccontando:Mi ha fatto effetto ritrovarmi davanti per la prima volta… quando lavoravo con lui L’Eredità era diventata la mia seconda casa, una sorta di famiglia … lavorando tutto è diventato più spontaneo… e le facce, anche quella di, sono diventate più familiari.La valletta de La Corrida 2019 ha quindi ripercorso le sue esperienze in tv con, con il quale ha lavorato, appunto, prima a L’Eredità, ma poi anche a ...

ZeusMega : Ludovica Caramis bella e brava!Gli auguro una carriera luminosa! #vienidame - BlitzQuotidiano : Vieni da Me, Ludovica Caramis: “La prima volta che ho incontrato Carlo Conti…” - vienidameRai : RT @Chiaro_di_Luna4: Ludovica Caramis è di una bellezza stratosferica!!! #vienidame #lacorrida -