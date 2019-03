La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti : A Wall Street, il Dow Jones ha terminato la giornata con un aumento dello 0,84%, a 25.962,51 punti; sulla stessa linea, lo S&P-500 guadagna l'1,09% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 2.854,...

New York : giornata nera in Borsa per Abercrombie & Fitch : Ribasso scomposto per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una perdita secca del 2,26% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto ...

Sui livelli della vigilia la Borsa di New York : Apre in Parità la Borsa di New York rincuorata dai dati macro di febbraio su disoccupazione e prezzi import- export . Questi hanno parzialmente sedato gli effetti negativi dello slittamento dell'...

Seduta positiva alla Borsa di New York : Apertura della sessione con segno più per le contrattazioni a stelle e strisce che rimangono impassibili difronte alle perturbazioni politiche ed economiche provenienti dal Vecchio Continente. A fare ...

Sulla parità la Borsa di New York : Chiusura poco mossa per Wall Street , con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,28%, mentre l' S&P-500 si ferma a 2.792,38 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 , -0,09%,, come l'S&P 100, ...

New York : giornata nera in Borsa per Brighthouse Finl : Si muove in profondo rosso Brighthouse Finl , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,17% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Brighthouse Finl è più fiacca rispetto ...

Moderati guadagni alla Borsa di New York in attesa sviluppi sui dazi : Lieve aumento per la borsa di Wall Street mentre continuano i colloqui tra USA e Cina sui dazi . In avvio l'indice Dow Jones sale dello 0,36% a 25.944,66 punti ; sulla stessa linea, l' S&P-500 fa un ...

Poco mossa la Borsa di New York : Partenza Poco mossa per la Borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta all' uscita in serata dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve . Dalle minute potrebbero ...

New York : giornata nera in Borsa per Callaway Golf : Retrocede molto la società che produce attrezzature da Golf , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,20%. La tendenza ad una settimana di Callaway Golf è più fiacca rispetto all'...

New York : giornata nera in Borsa per Movado : Ribasso scomposto per la big statunitense degli orologi di lusso , che esibisce una perdita secca del 2,51% sui valori precedenti. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto al World Luxury Index ...

La Borsa di New York sorride in avvio : Wall Street apre l'ultima seduta della settimana con il segno positivo , dopo la chiusura cauta della vigilia mentre prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali. Riflettori sempre puntati ...