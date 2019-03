calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) “LaA in Cina? No, il campionato si gioca in Italia, per questo si chiama italiano”. Sono le importanti dichiarazioni da parte del presidente della Figc, Gabriele, in un’intervista a Rai Sport che ha chiuso praticamente le portepossibilità di far disputare una partita del massimo campionato in Cina in reazione all’accordo che verrà discusso domenica. “E’ un progetto ampio, noi vogliamo andare in Cina e loro venire da noi – ha concluso– l’accordo riguarda la competizione e la preparazione”. Non trovano dunque conferma le voci che erano circolate in mattinata sul massimo campionato italiano.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo: “noA in Cina” CalcioWeb.

CalcioWeb : #Gravina è sicuro: 'no alla #SerieA in Cina' - Chris_ItaArg : Oggi a Torino convegno sulle seconde squadre, presenti Gravina, Ghirelli, Albertini, Agnelli, Cherubini e Marotta.… -