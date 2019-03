Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg in testa - Natalia Nepryaeva a 113 punti : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Doha. Marco Lodadio infuriato : “C’è una manipolazione delle giurie - medaglie decise a tavolino” : Marco Lodadio oggi si è dovuto accontentare del quarto posto in Coppa del Mondo ma il suo esercizio agli anelli meritava oggettivamente di più rispetto a quanto ha effettivamente ottenuto. A Doha, nel palazzetto in cui cinque mesi fa conquistò la medaglia di bronzo ai Mondiali, l’azzurro è stato molto preciso: elementi ben tenuti, uscita stoppata, grande grinta per una prova di assoluto spessore, una delle migliori della carriera. E invece ...

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Klaebo in testa - Alexander Bolshunov insegue a 24 punti : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Finali Coppa del Mondo Quebec City 2019 : nella sprint vince Klaebo su Pellegrino. Nilsson in trionfo tra le donne : Ultima sprint stagionale per la Coppa del Mondo di sci di fondo: nelle Finali di Quebec City, in Canada, si è gareggiato in tecnica libera. Tra gli uomini successo del norvegese Johannes Klaebo, che batte Federico Pellegrino, ancora una volta splendido secondo, mentre il russo Alexander Bolshunov, rivale del norvegese in classifica generale, chiude quarto. Tra le donne vince e porta a casa la Coppa di specialità la svedese Stina Nilsson, mentre ...

Sci di Fondo – Coppa del Mondo Quebec : Pellegrino secondo nella sprint - vittoria al norvegese Klaebo : Federico Pellegrino chiude al secondo posto l’ultima sprint stagionale nella Coppa del Mondo a Quebec City: l’azzurro dietro soltanto al norvegese Johannes Klaebo Federico Pellegrino va avanti con il secondo tempo nell’ultima sprint stagionale. A Quebec City, in Canada, l’azzurro si è classificato soltanto alle spalle del solito Johannes Klaebo nella prova cronometrata chiudendo il percorso di 1,6 km in ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Dorothea Wierer dà l’assalto alla Sfera di cristallo. Inseguimento decisivo? : Tavole pitagoriche, algoritmi “if-then-else” e quant’altro. Quando si è nell’ultima tappa di una grande manifestazione il calcolo delle probabilità e le ipotesi sui possibili piazzamenti si sprecano. Del resto è anche il bello del gioco di chi assiste ad un evento e prova a prevedere ciò che possa accadere. Sulle nevi di Oslo-Holmenkollen (Norvegia) Dorothea Wierer è pronta a regalarsi il sogno: conquistare la Coppa del ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e Lara Mori - serve una nuova magia a Doha. Sfida totale per il podio : Vanessa Ferrari e Lara Mori ci riprovano, dopo il doppio podio conquistato a Baku le due azzurre andranno a caccia di una nuova magia al corpo libero. Appuntamento per sabato 23 marzo (ore 15.55) con la quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, a Doha (Qatar) verranno messi in palio punti pesanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e le nostre portacolori vogliono essere assolute protagoniste come sono riuscite a ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe dominatore assoluto : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Planica 2019 : Markus Eisenbichler trionfa per la prima volta in Coppa davanti a Kobayashi e Zyla - 32° Insam : Markus Eisenbichler (Germania) rompe la maledizione e ottiene la tanto agognata prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo (dopo 9 piazzamenti sul podio), imponendosi sul trampolino di volo HS240 di Planica (Slovenia) nella penultima gara individuale della stagione. Il 27enne tedesco, oro iridato a Innsbruck su Large Hill, si è superato ed ha portato a termine due salti di pregevole fattura che gli hanno finalmente permesso di precedere ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Marco Lodadio quarto sugli anelli - esercizio penalizzato. Podio a un decimo : Marco Lodadio non riesce nell’impresa di salire sul Podio in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica, competizione che mette in palio punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. All’Aspire Dome di Doha (Qatar), nello stesso palazzetto in cui cinque mesi fa vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali sui suoi amati anelli, il laziale si deve fermare in quarta posizione ma la sensazione è ...

Ginnastica artistica - Coppa del Mondo Doha : Martina Rizzelli sesta alle parallele - Derwael batte Yilin Fan di un decimo! : Martina Rizzelli ha conquistato il sesto posto alle parallele asimmetriche in occasione della quarta tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si sta disputando a Doha (Qatar). L’azzurra ha replicato il risultato ottenuto sabato scorso a Baku e ha incamerato altri punti importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’esercizio portato in gara è stato ben eseguito e non si sono evidenziate grosse ...

Inter - la nuova terza maglia celebra la vittoria della Coppa Uefa : anticipazioni terza maglia Inter 2019-2020. La stagione volge al termine e le anticipazioni sulle caratteristiche delle divise che le principali squadre indosseranno nel 2019-2020 si fanno sempre più chiare. In casa Inter il quadro sembra sempre più delineato e ora, grazie Footyheadlines.com, specializzato sulle maglie delle squadre di calcio, abbiamo la possibilità di capire già […] L'articolo Inter, la nuova terza maglia celebra la ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Chaikovsky 2019 : Maren Lundby davanti nelle qualificazioni - 12° e 14° posto per Malsiner e Runggaldier : Si sono concluse da poco le qualificazioni della gara sul trampolino HS102 di Chaikovsky, in Russia, con il verdetto della Coppa del Mondo di Salto femminile già chiaro e favorevole a Maren Lundby. Proprio la norvegese, in una giornata in cui il vento non aiuta in termini di compensazione, guida le danze con un Salto da 92.5 metri che le vale i 107.9 punti necessari per salire in testa. Alle sue spalle si collocano le austriache Eva Pinkelnig ...