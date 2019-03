adnkronos

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'ex amministratore delegato di, Giuseppe, è statodalla polizia all'aeroporto milanese di Linate. A carico dell'ex manager pendevano un provvedimento di cattura emesso dalla ...

Zzz_zzzzdica33 : RT @C_Randieri: 5stellecesano 'Arrestato Biesuz, l’ex ad di Trenord: «Ricercato per truffa e bancarotta» - MilanoSpia : Milano, Giuseppe Biesuz arrestato a Linate: l'ex Ad di Trenord fermato ai controlli, in cella - C_Randieri : 5stellecesano 'Arrestato Biesuz, l’ex ad di Trenord: «Ricercato per truffa e bancarotta» -