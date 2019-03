“Aiuto | la Polizia mi ha sequestrato” Sfonda il muro del commissariato a testate e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Prima leal, poi l’aggressione a tre agenti. Un uomo di 33 anni è stato portato neldi Tor Pignattara, a Roma, perché sospettato di essere uno spacciatore. Nella sala d’attesa, però, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a daree pugni al, sostenendo di essere stato sequestrato. A un certo punto, un poliziotto, dopo avergli ordinato di calmarsi, ha spruzzato nella sala una spray urticante. L’uomo, poco prima di essere trasportato in ospedale, ha aggredito tre agenti (refertati con prognosi di 5, 4 e 3 giorni) ed è stato arrestato per droga e resistenza a pubblico ufficiale. Il filmato, in, è stato girato da uno dei poliziotti.Video YoutubeL'articolo “Aiuto, lami ha sequestrato”.ildele aggredisce gli agenti: le immagini proviene da Il Fatto ...

