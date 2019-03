Torta di ricotta con gocce di cioccolato – Ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

(Di giovedì 21 marzo 2019)DICONDIINGREDIENTI: 300 gr di farina, 300 gr di, 3 uova, 225 gr di zucchero, 125 gr di burro, 1 bustina di lievito in polvere, 1 bustina di vanillina, 125 gr didi.PREPARAZIONEPassare laattraverso un setaccio a maglia sottile. Lavorare lacon lo zucchero e la vanillina, fino ad ottenere una crema liscia. Incorporare alla crema dile uova, una per volta e unire il burro fatto fondere precedentemente. Aggiungere al composto la farina setacciata e il lievito. Mescolare bene e incorporare ledi cacao. Versare il composto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere al forno a 180° per circa 40 minuti.

