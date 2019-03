Sara Affi Fella conferma di essere innamorata | ma ‘per ora lo tengo per me’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019)indirettamente il legame con Francesco Fedato. La ex tronista di Uomini e donne, lasciatasi alle spalle lo scandalo che l’ha travolta e dopo aver fatto ritorno sui social, risponde alle domande dei follower su Instagram. Tra queste una recita: “Perché non posti una foto con il tuo nuovo amore?” e la ragazza replica: “Perché sono gelosa! No scherzo. Credo che arriverà il momento ma non ora… è una ‘cosa’ talmente bella che per ora latutta per me”.Chi è il nuovo fidanzato diFrancesco Fedato, classe 1992, è originario di Mirano (Venezia). Francesco, come gli ex di, ovvero Nicola Panico e Vittorio Parigini, è un calciatore. Gioca nel Trapani, in prestito dal Foggia, e in passato è stato convocato anche dalla Nazionale italiana Under 21. Lanelle scorse settimane era stata ...

radioinvisibili : Sara Affi Fella conferma il legame con il calciatore Francesco Fedato: “È bello, lo tengo per me” - Librietv : Sara Affi Fella conferma il legame con il calciatore Francesco Fedato: “È bello, lo tengo per me” - spettacolo_fp : Sara Affi Fella ha ritrovato l'amore. La conferma sui social, ecco di chi si tratta: -