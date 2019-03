Riccardo Scamarcio è ' Lo spietato' | dal 19 aprile su Netflix

Pericle il nero : trama - cast e curiosità del film con Riccardo Scamarcio : In prima serata su Rai3, martedì 5 febbraio va in onda Pericle il nero, pellicola diretta da Stefano Mordini e uscita al cinema nel 2016. Pericle il nero: trailer Pericle il nero: trama Pericle Scalzone, detto Il nero, di lavoro “fa il mazzo alla gente” per conto di Don Luigi, boss camorrista emigrato in Belgio. Durante una spedizione punitiva per conto del boss, Pericle commette un grave errore. Scatta la sua condanna a morte. In ...