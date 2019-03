ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) “Per costringerlo a parlare e a mentire lo picchiavano, approfittavano della sua debolezza psicologica dicendogli che io lo tradivo, gli mettevano i vermi nella zuppa, minacciarono di inoculargli il virus dell’Aids. Ero certa che lo avrebbero ucciso”. È il racconto di Rosalia Basile, exdelVincenzoLa teste sta deponendo ala Palermo suldelle indagini sulla strage di viacostata la vita al giudice Borsellino. Imputati di calunnia aggravata i tre funzionari di polizia che avrebbero creato a tavolino falsi pentiti, come, costretti a raccontare una verità di comodo sull’attentato. Per l’accusa i poliziotti, Fabrizio Mattei, Mario Bo, e Michele Ribaudo ,avrebbero confezionato una verità di comodo sulla fase preparatoria dell’attentato e costretto appuntoa fare nomi e cognomi di ...

Cascavel47 : Processo depistaggio via D’Amelio, l’ex moglie del falso pentito Scarantino: “Picchiato per costringerlo a parlare”… - fattoquotidiano : Processo depistaggio via D’Amelio, l’ex moglie del falso pentito Scarantino: “Picchiato per costringerlo a parlare” - TutteLeNotizie : Processo depistaggio via D’Amelio, l’ex moglie del falso pentito Scarantino: “Picchiato per… -