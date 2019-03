Ogni volta che muore un partigiano è come se sparisse un amico che non ho mai incontrato

(Di giovedì 21 marzo 2019) In queste ore sono sono spariti i ciliegi, gli aranci e gli olivi. Sono morti i partigiani Moreno Cipriani, Ugo Jona e Tina Costa, e per me èse fossero sparite le ciliegie e io non le avessi mai assaggiate.se non sapessi piùcondire l'insalatagiorno.se non trovassi il giubbotto prima di uscire.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...