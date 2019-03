L' Isola dei famosi | lutto in famiglia per Maddaloni | non si esclude che possa andare via

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Un gravein queste ore ha colpito la, tra cui il campione Marco che come ben saprete in queste settimane sta portando avanti la sua sfida all'dei, il reality show della sopravvivenza condotto da Alessia Marcuzzi. A dare la triste notizia sui social è stato Clemente Russo, sposato con la sorella di Marco, il quale ha annunciato la morte della mamma di Gianni, il grande judoka famoso in tutto il mondo.dei, è morta la nonna di MarcoClemente Russo ha postato un toccante messaggio sulla sua pagina ufficiale Instagram, dove dice di stringersi al grande dolore del maestro Gianni per la scomparsa di una delle persone più care della sua vita. Un graveche ovviamente ha colpito anche Marco, il quale sarà stato sicuramente informato dalla produzione dell'deidella morte di sua nonna ...

