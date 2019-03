Cina | una serie di misure per la riduzione delle imposte per le imprese

Astronomia : Equinozio di Primavera con la “Superluna del Verme” e il passaggio ravviCinato di un asteroide [INFO UTILI] : Dopo la Superluna del 21 gennaio con tanto di eclissi totale e la Superluna di Neve del 19 febbraio, la terza e ultima Superluna dell’anno illuminerà il cielo stanotte, chiudendo una magnifica tripletta di Superlune nel 2019. La luna piena di marzo si verificherà alle 02:43 (ora italiana) di stanotte, poche ore dopo l’Equinozio di Primavera, che alle 22:58 italiane di stasera darà il benvenuto alla nuova stagione. L’ultima volta che questi due ...

Li Ruiyu : "La visita del presidente Xi Jinping aprirà una nuova pagina nell'amicizia tradizionale e la cooperazione pragmatica tra Cina e ... : In terzo luogo, la cooperazione tecnologica tra Cina e Italia è favorita da un'eccellente piattaforma - la Settimana sino-italiana su scienza, tecnologia e innovazione - giunta ormai alla sua nona ...

Scene da un Parlamento svogliato mentre Conte cerca una pezza sulla Cina : Roma. Il presidente della Camera, Roberto Fico, se ne sta sprofondato sulla sua poltrona, in cima al cocuzzolo dell’Aula di Montecitorio, con l’aria abbioccata e gonfia di chi si sta appena riprendendo da un pranzo di nozze dopo aver mandato giù un bicchiere d’acqua e bicarbonato. I deputati sono pe

Probiotici in pediatria : a Roma si fa il punto su formulazioni sicure e “su misura” per una mediCina di precisione : • Fa tappa a Roma un tour nazionale di 13 incontri rivolti a 1.000 pediatri per aggiornare sulle novità in tema di Probiotici indicati per i disturbi dei bambini, sin dal primo giorno di vita. • Al via un nuovo studio su oltre 20.000 bambini, volto a indagare l’efficacia dell’associazione dei ceppi Lactobacillus reuteri e Lactobacillus rhamnosus, appartenenti alle specie più studiate in pediatria, nel prevenire la diarrea nosocomiale e quella da ...

Ex tiroCinanti Parco Serre - Mangialavori : "Oliverio trovi una soluzione" : È proprio la politica delle parole a vuoto, quelle che creano solo false aspettative, ad allontanare i cittadini dalle istituzioni e da chi avrebbe il dovere di rappresentarli con dignità e onore. I ...

Anticipazioni Una Vita : Fabiana costretta a non avviCinarsi a Jaime Alday : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” continuano a essere ricche di colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche mese svelano che Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) farà spaventare Fabiana (Inma Perez Quiros). Dopo aver fatto visita in ospedale a Jaime Alday, contro il consenso della madre di Blanca, la donna sparirà nel nulla. In particolare la domestica Aguado verrà rapita da ...

Meteo : tante nubi basse sull'Italia oggi - aumentano ancora le temperature. Si avviCina una perturbazione : L'alta pressione continua a dominare sull'Italia e gran parte del Mediterraneo dove favorisce le tipiche situazioni "anticicloniche", come nebbie, nubi basse e foschie. Questa fenomenologia la...

Roma - la Procura contro 'sosta selvaggia' : a processo una deCina di automobilisti : automobilisti indisciplinati nel mirino della Procura. Succede a Roma dove, per la prima volta nella storia della metropoli, da alcuni mesi negli uffici giudiziari di piazzale Clodio è stata avviata una maxindagine su parcheggi in doppia e tripla fila, la famigerata 'sosta selvaggia' che aggrava i cronici problemi di traffico e viabilità della Capitale. Il procedimento che ha già portato al rinvio a giudizio di una decina di automobilisti, è ...

Roma - neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una viCina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

Una nuova legge sugli investimenti stranieri in Cina. Messaggio di Pechino per Washington? : ... può avere effetti diretti anche per l'Italia: Roma si appresta a ospitare una delegazione di super-big dell'economia cinese capitanata da Xi stesso, e la visita del presidente dovrebbe essere il ...

Cina - Via della seta : da Palazzo Chigi nessuna modifica al memorandum : ... approvato questa mattina nel corso del vertice a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'economia Giovanni Tria e ...

Una Vita - trame : Huertas torna ad Acacias 38 e si avviCina a Diego : Nuovo appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera da tanti anni protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programma nei prossimi mesi in Italia si soffermano sul ritorno di Huertas, interpretata dall'attrice spagnola Sandra Blázquez. L'ex serva, infatti, tornerà ad Acacias 38 dove inizierà una storia d'amore con Diego Alday, mettendo in crisi il suo rapporto con Blanca. Una Vita: il ritorno di Huertas ad ...

