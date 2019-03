Via della Seta | finalmente l’Italia arriva prima

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Le polemiche che hanno anticipato la visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia, per siglare il memorandum di intesa sulla Nuova via, ovvero il più grande progetto di investimento infrastrutturale internazionalestoria hanno montato un uragano diplomatico, che, per quanto strumentale, ci fornisce l’occasione di parlare di futuro delle relazioni commerciali e di porsi, per lavolta dopo anni di arrendevole politica estera, in una posizione di vantaggio rispetto ai nostri alleati europei e americani.Il progettoBelt and road, infatti, coinvolge 68 nazioni e prevede finanziamenti (quasi un trilione di dollari) che potrebbero superare di 12 volte quelli del celebre Piano Marshall attraverso investimenti infrastrutturali in strade e porti per costruire nuove vie commerciali terrestri e marittime.e il suo governo, fermo restando alcuni ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT è intervenuto in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del… - valigiablu : Cos’è la Via della Seta. Perché USA e UE temono l’accordo Italia-Cina | @_Arlon - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT domani, martedì 19 marzo, sarà in Parlamento per comunicazioni in vista del Consigli… -