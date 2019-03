meteoweb.eu

(Di martedì 19 marzo 2019) La rivista britannica “The Economist” e la sua unità strategica per gli affari hanno stilato ladelle città più care al, mettendo a confronto 160 diversi prodotti e servizi – dal pane alla macchina passando per gli affitti – e basandosi sulle abitudini di una famiglia media di tre persone.Lo studio, intitolato “Worldwide Cost of Living Report“, sottolinea che il risultato dell’edizione 2019 segna un primato in 30 anni di storia, vedendo tre città arrivare ex aequo al primo posto. Le città ad occupare la vetta dellastatee Hong Kong.Inoltre lo studio fa notare che “nelun numero crescente di luoghi stanno diventando menoa causa di disordini politici o economici“.figura dal 2003 nella top ten delle città più care ale gli autori della ricerca ...

MISTERO_MISTERI : Stilata la classifica dei posti più cari al mondo: sul podio ci sono Parigi, Singapore e Hong Kong… - milanstreaming : [CLASSIFICA] I migliori allenatori di tutti i tempi | l'ha stilata France Football - matteogavioli87 : Su @GQitalia si parla delle 50 migliori aziende in cui lavorare in Italia, ecco la classifica dei 'Best Workplaces'… -