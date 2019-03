Recuperato il corpo di Lorenzo Orsetti | morto in Siria combattendo l' Isis Il padre

Orsetti Recuperato il corpo in Siria : ll corpo di Lorenzo Orsetti , il 33enne italiano morto in Siria combattendo contro l'Isis, è stato recuperato . Lo ha confermato ai giornalisti il padre Alessandro, avvisato da Roma del ritrovamento del ...

Orsetti : Recuperato il corpo in Siria : ll corpo di Lorenzo Orsetti , il 33enne italiano morto in Siria combattendo contro l'Isis, è stato recuperato . Lo ha confermato ai giornalisti il padre Alessandro, avvisato da Roma del ritrovamento del ...

Ancona - incidente su piattaforma : Recuperato il corpo dell’operaio : E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Benedetto Egidio, 63 anni, di San Salvo (Chieti), l’operatore disperso in mare a seguito dell’ incidente verificatosi ieri mattina sulla piattaforma a gas Barbara F dell’Eni, in acque internazionali, a 60 km dal porto di Ancona . Il corpo , che si è inabissato all’interno della cabina a 70 metri di profondità, è stato recuperato grazie ad una operazione condotta da una ...

Recuperato il corpo di un secondo ragazzo disperso nel porto di Acireale : Trovato e Recuperato dalla guardia costiera anche il secondo corpo di uno dei tre dispersi nel mare del porticciolo di Santa Maria la Scala. Era stato avvistato dall'equipaggio di un elicottero in mare aperto e poi Recuperato da una motovedetta della Guardia costiera di Catania intervenuta sul luogo. Continuano le ricerche dell'ultimo disperso . Non sono stati resi noti i nomi dei due dispersi i cui corpi sono stati recuperati. Il primo ...

Recuperato il corpo di uno dei 3 dispersi in mare ad Acireale : Il corpo di uno dei dispersi nel mare di Acireale è stato recuperato intorno alle ore 9.45 da una motovedetta della Guardia costiera di Catania. Era stato avvistato dall'elicottero del secondo Nucleo aereo del Corpo mezz'ora prima, a un miglio e mezzo a sud di Santa Maria La Scala, in località Santa Maria delle Grazie. Continuano le ricerche degli altri due dispersi. Al momento l'identità del giovane recuperato in mare non è ...