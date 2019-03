Oro verde | la trasformazione epocale e violenta di un popolo

Il semafOro del Garante : "Un bollino verde per la fibra ultraveloce - rosso per il rame" : ROMA - Adesso il semaforo del Garante delle Comunicazioni, l'AgCom, diventa obbligatorio. Da oggi funzionerà a pieno regime, senza più eccezioni. Tutti gli operatori che ci vendono connessioni a ...

Spazio : voli commerciali - semafOro verde per Dragon : Dopo la conferma di SpaceX, arriva anche il nulla osta della Nasa per il primo volo senza equipaggio di Crew Dragon, nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. È dunque confermato ufficialmente il test di lancio, che avverrà il prossimo 2 marzo alle 8:48 italiane da Cape Canaveral, in Florida. L’agenzia spaziale statunitense e la compagnia di Elon Musk – riporta Global Science – ...

L'ultimo dei giapponesi al TesOro. L'operazione spoil system gialloverde continua : La goccia che ha fatto traboccare il vaso è quando hanno visto sui giornali che il decreto su Carige non era altro che un copia incolla del salvabanche della premiata ditta Renzi/Boschi: "Ora basta, se ne deve andare". È così che da alcune settimane L'ultimo dei giapponesi dell'era di Roberto Garofoli, capo di gabinetto di Giovanni Tria, forzosamente dimissionario alla fine dell'anno scorso, traballa vistosamente, pressato ...

Antonella Clerici : “Ho deciso di vivere immersa nel verde. Lo dico spesso che per trovare lavOro i giovani devo darsi all’agricoltura” : “Voglio andare a vivere in campagna“, cantava Toto Cutugno e questo desiderio è diventato presto realtà per Antonella Clerici. Dopo quasi trent’anni ha detto addio a Roma per trasferirsi a Arquata Scrivia, un comune piemontese di 6 mila abitanti tra Genova e Alessandria. “Questo posto – la mia casa immersa nel verde – è meraviglioso. Io qui sto benissimo. Sono una provinciale e per me vivere qui è un ritorno ...