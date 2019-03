Napoli | Hamsik | “Vorrei lo scudetto a Napoli Sulla Champions…”

Hamsik : 'Con il Napoli in lotta scudetto non sarei andato via' : ... sarebbe stata una cosa incredibile che non mi sarei perso per tutto l'oro del mondo. Mi manca una partita come quella contro la Juventus, che è in grado di dare delle sensazioni uniche e ...

Hamsik : 'Mi manca Napoli. Lo scudetto? Non lo abbiamo perso in albergo' : Vincere lo scudetto al Napoli, rendere felici i napoletani, sarebbe stata una cosa incredibile che non mi sarei perso nemmeno per tutto l'oro del mondo. Juve? Non ci ho pensato mai, sono contento ...

Addio al Napoli - Hamsik svela un curioso retroscena : “non me ne sarei mai andato se…” : L’ex capitano del Napoli ha parlato della sua nuova avventura cinese, svelando però un piccolo retroscena Nuova vita in Cina, lontano dalla Serie A e da quel Napoli che lo ha accolto per dodici anni della sua vita. Marek Hamsik parla per la prima volta dopo l’Addio ai colori azzurri, svelando al Mattino un curioso retroscena relativo alla sua partenza verso l’Asia. AFP/LaPresse Interrogato su cosa lo avrebbe potuto tenere ...

Clamoroso Hamsik : “Ecco perchè ho lasciato il Napoli” : Marek Hamsik, intervistato ai microfoni di “Il Mattino”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo addio al Napoli e per spiegare la sua scelta nel sposare la nuova avventura in Cina. Il centrocampista slovacco è stato chiaro: “Se avessimo lottato per lo scudetto la Cina avrebbe potuto aspettare”. Insomma, un […] More

Napoli - l'agente di Hamsik : «Juve? Si alzerà alle 4.30 del mattino per vederla» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli - " Marek si sveglierà alle 4,30 del mattino per vedere Napoli-Juventus .

Napoli - l'agente di Hamsik : «Si alzerà alle 4.30 del mattino per la gara con la Juve» : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli - " Marek si sveglierà alle 4,30 del mattino per vedere Napoli-Juventus .

Skriniar : "Io come Hamsik. Lui 12 anni al Napoli - io all'Inter anche di più" : Chi sono i più forti nel tuo ruolo? Tra i difensori più forti al mondo secondo me ci sono Sergio Ramos, per la sua personalità. Poi sicuramente in Italia Koulibaly. E poi mi piace van Dijk, perché ...

Napoli – A tutto Insigne - dall’addio ad Hamsik al ruolo di capitano : “orgoglioso di aver giocato con Marek” : Lorenzo Insigne a cuore aperto: dall’addio di Hamsik al suo nuovo ruolo di capitano del Napoli “Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista, è solo da prendere ad esempio. Io sono orgoglioso di aver giocato con lui“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rende merito al suo predecessore Marek Hamsik, che dopo oltre 10 anni in maglia azzurra è andato a giocare in Cina. “E’ un ...

Napoli - Verdi sfida la Juve : 'Serie A non è chiusa e vogliamo l'Europa League. Su Hamsik e i cori contro Koulibaly...' : Lo sport si dovrebbe vivere in modo molto sereno. Il fatto di andare a vedere una partita di calcio e tifare per la propria squadra, non deve far arrivare a certi atteggiamenti e a quello che è ...

Napoli - Insigne saluta Hamsik con un messaggio da brividi : View this post on Instagram Caro @marek_Hamsik_17_official , da quando ho avuto la fortuna di indossare la maglia della squadra della mia città, sei sempre stato presente come Amico, Compagno e Capitano. Napoli accoglie tutti a braccia aperte ma tu sei riuscito a creare fin da subito un legame indissolubile grazie alla tua umiltà e […] L'articolo Napoli, Insigne saluta Hamsik con un messaggio da brividi proviene da Serie A News Calcio - ...

Napoli - Hamsik : “io vicino alla Juve? Non avrei mai potuto” : “L’emozione c’e’ perche’ mi aspetta qualcosa di nuovo, vedremo come andra’ questa nuova avventura in un Paese che non conosco, non so cosa mi aspetta, ma sono uno positivo e non vedo l’ora di iniziare”. Sono le dichiarazioni di Marek Hamsik, ai microfoni di Sky Sport 24, prima della partenza per la Cina. “Quando ho saputo dell’interessamento del Dalian mi sono messo in contatto ...

Napoli - Hamsik : 'Tornerò per i saluti. Insigne è il capitano perfetto' : Queste le sue parole rilasciate a Sky Sport: "Quando ho saputo dell'interesse del Dalian mi sono subito messo in contatto con Carrasco " ha dichiarato lo slovacco " Andrò a Shangai per allenarmi in ...

Hamsik saluta i tifosi : «Posso solo ringraziare Napoli» : ROMA - Manca poco alla partenza di Marek Hamsik per la Cina. L'ex capitano del Napoli ha voluto ancora salutare i tifosi. " Posso solo ringraziare Napoli e il presidente De Laurentiis, sono orgoglioso ...

Marek Hamsik saluta Napoli : “tornerò per il giro di campo - Insigne il mio erede” : Marek Hamsik ha deciso di cambiare aria lasciando la ‘sua’ Napoli per approdare al Dalian, nel campionato cinese Marek Hamsik si appresta a sbarcare in Cina per la sua nuova esperienza al Dalian, dopo una lunga militanza al Napoli. Il calciatore slovacco si sentiva a casa in terra partenopea e lasciare il club non è stato facile, come rivelato quest’oggi ai microfoni di Skysport dallo stesso centrocampista: “Quando ...