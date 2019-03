Morto in un rally in Algeria il papà del ministro Stefani

blogo

(Di martedì 19 marzo 2019)Lutto nel governo Conte: ildelErika(Lega) èin un incidente avvenuto in unmotociclistico in. Giovanni, titolare di una macelleria a Trissino (Vicenza) era titolare di una macelleria. Hanno subito espresso solidarietà aldegli Affari Regionali e delle Autonomie la Lega, i capigruppo del M5s Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, ma anche eminenti esponenti dell’opposizione, come la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Cordoglio ha espresso anche il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.Giovannilascia la figlia Erika, un altro figlio e la moglie. Da sempre grande supporto per l’attività politica dell’attuale, il signorsi era espresso così dopo la nomina: "Quando è partita, vent'anni fa con la Lega, le ho detto: se vai bene puoi andare anche a Roma. Però arrivare, neanche nei più ...

