Migranti | Salvini accusa Ong | Arrestateli

Migranti - la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini 'Arrestateli - è come quando un automobilista forza un posto di blocco'' : 'Arrestateli'. Non usa mezzi termini il ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della Mare Jonio. All'esito della prima riunione del tavolo tecnico convocato d'urgenza stamattina al Viminale ...

Migranti - nave Ong a Lampedusa. Stop di Salvini : sono i centri sociali. Di Maio : no a nuovo caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

La ong Mare Jonio soccorre 49 Migranti - è già davanti a Lampedusa. Stop di Salvini : «Porti chiusi» : La Ong di Luca Casarini è già in Mare e si dirige verso le coste italiane. Il Viminale: «Modalità improprie, il passaggio della nave nelle nostre acque territoriali è lesivo del buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano»

Migranti - il braccio di ferro tra Salvini e Mare Jonio è il banco di prova della nuova direttiva. Tavolo permanente al Viminale : Cronaca Migranti, la Mare Jonio a Lampedusa nonostante il divieto. Salvini: "E' favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" di GIORGIO RUTA, A BORDO della NAVE Mare Jonio, Nell'impossibilità di ...

Crozza e la gaffe di Toninelli : “Si batte per le auto elettriche con il Suv? Come se Salvini salvasse i Migranti con la Diciotti” : Nella copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 di Maurizio Crozza nella copertina non risparmia il ministro dei Trasporti e della Infratrutture Danilo Toninelli, dopo la gaffe al tg2 Motori. “Toninelli si batte per virtù delle auto elettriche e poi si compra un Suv Diesel ? È Come se Salvini si comprasse la Diciotti per fare i salvataggi in mare” L'articolo Crozza e la gaffe di Toninelli: “Si ...

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...

Migranti : Mediterranea - 'per Salvini è nave centri sociali? La gentilezza fa paura...' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Per il ministro Salvini la Mare Jonio è la nave dei centri sociali? Capisco il bisogno di semplificare la bellezza e capisco che una realtà così bella e chi usa il linguaggio della gentilezza faccia paura...". Lo ha detto all'Adnkronos Alessandra Sciurba, la portavoce

Migranti : ex sindaco Lampedusa - 'Salvini sta scrivendo pagina ignominiosa storia' : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Salvini sta scrivendo una pagina ignominiosa della nostra storia, contribuendo ad abbassare il livello della nostra umanità". Lo ha detto all'Adnkronos l'ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, parlando della nave Jonio alla fonda di Lampedusa. "Il soccorso in mare è

Migranti : Salvini - qui non mettono piede : ANSA, - ROMA, 19 MAR - "Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede". Così il vicepremier e ministro dell'...