La lite via tweet tra Borghi e l'ufficio stampa dell'Europarlamento : Da una parte il presidente della Commissione Bilancio della Camera, il leghista Claudio Borghi. Dall'altra il portavoce della rappresentanza italiana del Parlamento europeo, Maurizio Molinari. Nel mezzo una tempesta di tweet che parte da un sondaggio e coinvolge il Milan il governo, l'opposizione e Strasburgo. La polemica nasce a seguito di una serie di tweet pubblicati nei giorni scorsi dall'account italiano del Parlamento in cui ...

Italia-Cina - nuova lite sulla via della Seta : vertice in corso Salvini-Conte-Di Maio : Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento. Se non lo facciamo noi lo fanno francesi e tedeschi' è la stoccata che, in mattinata, lancia Salvini. E, non a ...

Ex ospedale viale Jenner : presentati i progetti degli studenti del Politecnico di Milano - in mostra presso il Municipio 9 : E poi, un piccolo auditorium per conferenze, proiezioni, spettacoli e concerti, un'area coperta per attività di mercato, una palestra per lo sport indoor. E, ancora, un "muro abitato" al posto del ...

Rinviato lancio Vega con satellite Prisma : L'Agenzia Spaziale Italiana ha comunicato che il lancio del razzo Vega per la messa in orbita del satellite Prisma, previsto per il 14 marzo, è stato Rinviato di alcuni giorni in attesa del ...

Spazio : rinviato il lancio di PRISMA - il satellite iperspettrale dell’ASI : L’Agenzia Spaziale Italiana rende noto che “il lancio del satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio; tutte le attività europee di review sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi ...

Promessa mantenuta con Huawei P10 lite TIM : via all’aggiornamento B371 l’8 marzo : Ci sono finalmente buone notizie per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P10 Lite TIM, come del resto vi avevo anticipato qualche giorno fa con un articolo apposito. Secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, grazie alle segnalazioni del pubblico che ha deciso di puntare sulla variante del device in questione, il produttore e la compagnia telefonica pare abbiano dato il via alla distribuzione del tanto ...

Polveriera Real Madrid - lite fra Sergio Ramos e Florentino Perez : “pagami e vado via subito” : Eliminazione shock dalla Champions League e conseguenze disastrose per il Real Madrid: lite furibonda fra Sergio Ramos e il presidente Florentino Perez L’1-4 casalingo subito dall’Ajax, con annessa eliminazione dalla Champions League, ha aggiunto un’altra sconfitta da incubo alla settima a cavallo tra febbraio e marzo, che ha visto il Real Madrid venire estromesso dalla Coppa del Re, perdere Il Clasico e dire addio alla Champions League. ...

lite in famiglia nel sangue : napoletano accoltellato dal cognato a Viareggio : Una Lite in famiglia degenerata in un accoltellamento: è successo nella notte a Viareggio dove due cognati, entrambi italiani in visita dai suoceri per assistere al Carnevale, hanno avuto una ...

Wind offre ad alcuni clienti via SMS Huawei Mate 20 lite a rate : Wind ha dato il via ad una nuova campagna promozionale via SMS dedicata ad alcuni clienti appositamente selezionati. Ecco tutti i dettagli L'articolo Wind offre ad alcuni clienti via SMS Huawei Mate 20 Lite a rate proviene da TuttoAndroid.

A Marzo Il nome della rosa - Meraviglie e Bayern-Liverpool su Rai 4K via satellite : Da “Il nome della rosa” alla Champions, passando per la nuova stagione di “Meraviglie”, Marzo sarà un mese spettacolare, sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista tecnologico. Saranno ben sette, infatti, gli appuntamenti trasmessi in 4K, il massimo della qualità televisiva attualmente disponibile, su Rai 4K, il canale sperimentale gestito dalla Rai in collaborazione con Eutelsat, diffuso ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...