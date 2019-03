Galaxy S10 | problemi al sensore di prossimità per lo smartphone da 1000€

Da provare su Huawei e Honor con EMUI i temi del Samsung Galaxy S10 : download e guida : Trapelano oggi 19 marzo alcune informazioni interessanti per coloro che si ritrovano con uno smartphone Huawei e Honor, in riferimento ai device dotati dell'interfaccia EMUI. Tutto ruota attorno al Samsung Galaxy S10, considerando che a distanza di un giorno dall'aggiornamento per il Galaxy S9, con cui sarà possibile testare alcune funzionalità della fotocamera concepite per il top di gamma 2019 (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), ...

Sta arrivando l'aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S9 : selfie ai livelli del Galaxy S10 : Sono notizie davvero interessanti quelle che stiamo ricavando in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Plus. A distanza di pochissimi giorni dalla svolta che è stata assicurata ai modelli brandizzati TIM, per i quali è stata finalmente assicurata la Dark Mode come avrete notato dal nostro articolo dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo è già tempo di rivolgere lo sguardo in avanti. In Germania,

Sconsigliato il Samsung Galaxy S10e? La batteria inchioda il device : Che il Samsung Galaxy S10e sia un dispositivo degno di nota ve lo abbiamo già raccontato in tutte le salse, ed in particolare in questo articolo dedicato. Su alcuni e-commerce è già possibile reperirlo intorno ai 700 euro, un risparmio notevole, specie considerando che è stato immesso sul mercato praticamente da pochi giorni. Come per tutti gli smartphone fin qui realizzati, anche questo è macchiato da qualche pecca (sarebbe assurdo il

Problemi Samsung Galaxy S10 guida uso smartphone : La migliore guida per usare smartphone Samsung risolvere i Problemi con il Galaxy S10 Samsung. Un piccolo Corso per usare smartphone in modo semplice

Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto : Alcuni neo-possessori dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno segnalando sul forum del produttore coreano di avere un problema con Android Auto L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Prime lamentele anche sulla batteria del Samsung Galaxy S10 : dagli USA un potenziale bug : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo tenere in considerazione in questi giorni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo avervi parlato di un'anomalia per quanto riguarda il riconoscimento delle impronte digitali, come avrete percepito da un articolo pubblicato alle porte dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un'anomalia che potrebbe avere delle conseguenze anche sul fronte

Samsung Galaxy S10 : migliori cover e pellicole di vetro : Il Samsung Galaxy S10 dispone di un display Infinity-O Dynamic AMOLED da 6.1 pollici con una risoluzione da 3040 x 1440 pixel. Lo smartphone inoltre presenta una novità per quanto riguarda il comparto fotografico, con

Recensione Samsung Galaxy S10 : finalmente senza rinunce : Scopri Samsung Galaxy S10 nella nostra Recensione. Tutte le informazioni sulle specifiche, come va la batteria, la fotocamera, il display, quanto costa e dove acquistarlo al miglior prezzo. L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10: finalmente senza rinunce proviene da TuttoAndroid.

Samsung Guida uso smartphone usare lettore impronte digitali Galaxy S10 : Registrare, cancellare, disattivare il lettore delle impronte digitali di Galaxy S10 il Corso per usare smartphone in modo semplice

Recensione Samsung Galaxy S10e : un adorabile gioiellino - con qualche problema di autonomia : Ecco la nostra Recensione di Samsung Galaxy S10e, siete disposti a rinunciare ad un po' di autonomia per mettervi in tasca un vero gioiellino? L'articolo Recensione Samsung Galaxy S10e: un adorabile gioiellino, con qualche problema di autonomia proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 Cover impermeabile per Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy S10, Galaxy S10 + e Galaxy S10e è davvero impermeabile e resistente all'acqua? Scoprilo leggendo il nostro articolo

Già 230 euro di sconto sul prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind : vera occasione per la Festa del Papà : Il prezzo del Samsung Galaxy S10 con Wind è sotto osservazione, magari in vista di un'imminente e importantissimo regalo per la Festa del Papà, da affrontare a rate con il vettore arancione. In queste ore, alcuni clienti legati all'azienda stanno ricevendo proprio una proposta da non sottovalutare per l'acquisto del device nuovo di zecca nella sua versione da 128 GB. Vediamone nello specifico le condizioni, potrebbero essere davvero appetibili

Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 : La divisione statunitense di Samsung ha pubblicato su Twitter 5 sfondi, tre pensati appositamente per il Samsung Galaxy S10 e due per il Samsung Galaxy S10+ L'articolo Da Samsung arrivano 5 sfondi ufficiali per sfruttare il foro nei display dei Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : ecco le custodie con i supereroi della Marvel : Dalla collaborazione tra Samsung e Marvel arriva una nuova serie di custodie per gli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Scopriamole insieme L'articolo Samsung Galaxy S10: ecco le custodie con i supereroi della Marvel proviene da TuttoAndroid.