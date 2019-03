Federica Panicucci difende Stefano Bettarini e Nicoletta Larini

Federica Panicucci contesta Lory Del Santo : “Insegno la meritocrazia” : Lory Del Santo criticata da Federica Panicucci: lo sfogo a Mattino 5 La seconda parte di Mattino 5 oggi è stata dedicata a Lory Del Santo e alle ultime affermazioni choc della showgirl. L’ex gieffina ha ammesso che nel lavoro scendere a compromessi concedendosi può comunque essere una possibilità. Lory Del Santo ha però voluto sottolineare che per riuscire nella professione serve il talento, ma non ha voluto condannare chi decide di ...

Federica Panicucci su Barbara d’Urso : “Non voglio che si parli male…” : Federica Panicucci difende Barbara d’Urso: “Non voglio che si parli male di programmi…” Ieri si è assistito a una delle pagine di televisione più tristi di sempre: Fabrizio Corona (neanche presente fisicamente in Honduras) ha confessato a Riccardo Fogli di avere le prove del presunto tradimento della moglie Karin Trentini e il cantante, con eleganza e soprattutto educazione, ha ribadito la fiducia nei confronti di lei ...

Federica Panicucci - 51 anni - svela i segreti del suo fisico perfetto : “Faccio una vita monacale” : Basta accendere la tv o dare una rapida occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che il tempo per Federica Panicucci sembra non passare mai. Oltre a essere brava e preparata, con una lunga carriera alle spalle, la conduttrice di Mattino Cinque è bella da togliere il fiato: a 51 anni ha un fisico strepitoso che farebbe invidia a molte colleghe più giovani. Mamma di due ragazzini, la presentatrice che da sempre porta lunghi capelli ...

Truffa dei diamanti - al Tg5 "si dimenticano" di Federica Panicucci : La Truffa dei diamanti, un racconto alla Maurice Leblanc che in queste ore sta invadendo prepotentemente gli spazi mediatici dedicati alla cronaca nostrana. Arsenio Lupin e la sua proverbiale eleganza hanno lasciato spazio a società per investimenti che, con la presunta complicità di alcuni istituti di credito, avrebbero gonfiato le quotazioni e i prezzi ai quali alcune pietre preziose sono state vendute a piccoli e grandi investitori ...

Federica Panicucci in versione super sexy : la foto che “stende” tutti : Strepitosa Federica Panicucci. Sembra proprio che la conduttrice di Mattino Cinque abbia fatto un patto segreto con il tempo, che per lei pare non passare mai, a vederla nelle ultime foto. foto che mostrano la Panicucci in versione super sexy, irresistibile per il suo uomo, Marco Bacini, nel giorno di San Valentino. In occasione della festa degli innamorati la presentatrice che il pubblico adora e segue da anni in tv ha scelto di indossare un ...

Il San Valentino dei vip : sorprese per Giulia Salemi e Federica Panicucci : Ieri è stato celebrato San Valentino ovvero la festa degli innamorati. Sono stati molti i vip che hanno scelto di passare la giornata insieme ai propri partner. Ma non è stato così per tutti: Benedetta Mazza, per esempio, ha festeggiato la ricorrenza con il suo migliore amico. Attraverso i social siamo andati a scovare la giornata di alcuni dei personaggi più amati del piccolo schermo. Francesco Monte e Giulia Salemi: amore, coccole e ...