Sicilia | dopo otto anni si sblocca messa in sicurezza rupe Castello di Brolo

Sicilia : edili - odissea su treno dopo sciopero a Roma : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - Bloccati ‘a tempo indeterminato’ alla stazione di Gioiosa Marea sul treno di linea di ritorno da Roma a Palermo dopo aver partecipato alla manifestazione di Roma di Feneal Filca e Fillea per chiedere infrastrutture adeguate per il Paese. Tempo indefinito che poi sono d

LIVE Ragusa-Sesto San Giovanni - Finale Coppa Italia 2019 in DIRETTA : Sicilia ne avanti 22-14 dopo il primo quarto - Hamby strepitosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ragusa-Sesto San Giovanni , atto conclusivo delle Final Eight della Coppa Italia 2018- 2019 di basket femminile! La tre giorni di San Martino di Lupari sta regalando grande spettacolo e continue sorprese al fedele pubblico di tifosi ed appassionati. La Finale che assegnerà il primo trofeo della stagione vedrà l’una di fronte all’altra due formazioni capaci di sconfiggere nella giornata di ieri ...

Sicilia : Lo Curto (Udc) - 'dopo sconfitta M5S sposta l'attenzione sui costi dell'Ars' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "I deputati pentastellati dell’Ars non hanno ancora sedimentato la recente sconfitta registrata nelle Regioni di Abruzzo e Sardegna e pensano di non far parlare della loro debacle sposta ndo il tiro sui costi del parlamento regionale e su una serie di argomenti che defi

“Figurati se prendiamo una di Palermo” : dopo la mail inviata per sbaglio ad una biologa Siciliana - il Cro del Friuli chiede scusa : “Oggi contatterò la dottoressa per spiegarle come sono andate le cose e le dirò, essendomi confrontato con l’oncologo col quale è avvenuto il carteggio, che si è trattato di un fraintendimento innescato, in realtà, dal desiderio di offrire un consiglio e non certo una discriminazione“. Così il direttore del Cro di Aviano, Adriano Marcolongo, ha ribadito questa mattina durante una conferenza stampa la posizione del Centro di ...