Scherma Paralimpica – La Coppa del Mondo fa ancora tappa a Pisa

(Di lunedì 18 marzo 2019) Aladelladeldi: al PalaCus dal 21 al 24 marzo Torna aper il quinto anno consecutivo una delle prove dideldi, valida come qualifica per Tokio 2020. Lana si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo nella sede del PalaCus. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, la Federazione Italianaha, infatti, ritenuto di ricandidare la città della Torre anche per questa stagione eattraverso l’organizzazione della storica Società U.S.LaPresse/Riccardo RepetIn programma dodici gare individuali previste per le specialità di fioretto, spada e sciabola (categorie A e B secondo disabilità, maschile e femminile) più 2 gare a squadre. Le gare avranno inizio alle ore 09.00 e termineranno con le cerimonie di premiazione alle 17.30 tutti i giorni, escluso la ...

