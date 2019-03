agrigentonotizie

(Di lunedì 18 marzo 2019) Scoppia l'incendio in una casa, tragedia sfiorata: in ospedale un 60enne 3 'Trasportava rifiuti di notte', pizzicato e denunciato un netturbino 4 Un ingegnere empedoclino in una multinazionale, Marco ...

palermo24h : Più contratti a tempo determinato, ausiliario cita l’Asp: condannata per “danno da perdita di chance”… - jesuisrome80 : Spiegatelo a @cgilnazionale @NFratoianni & co che continuano a rompere con contratti, posto fisso e tasse per gli i… -