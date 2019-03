NBA | futuro Lakers | Byron Scott non ha dubbi | Luke Walton sarà licenziato

NBA - Los Angeles Lakers - coach Walton al capolinea : il suo futuro è lontano da L.A. : Niente playoff per i Lakers: dopo la sconfitta nel derby contro i Clippers trascinati da Danilo Gallinari, la condanna, non ancora aritmetica, è stata emessa. Decimi a Ovest, con cinque gare e mezza ...

Kareem Abdul-Jabbar - il gigante dal cuore d’oro : vende 4 anelli NBA per dare un futuro ai più piccoli : Kareem Abdul-Jabbar ha messo in vendita 4 anelli NBA ed altri oggetti usati in carriera per raccogliere fondi da destinare in beneficenza ai bambini meno fortunati Kareem Abdul-Jabbar è uno dei cestisti più iconici della storia NBA. Il gigante nato New York nel 1941, ha vinto ben 6 anelli NBA, 1 con Milwaukee e 5 con i Lakers, diventando una vera e propria leggenda della palla a spicchi. Non solo grandi titoli, ma anche un grande cuore. ...

NBA – LeBron James guarda al futuro : “ancora molti anni ai Lakers! Ritiro? Potrei diventare proprietario…” : LeBron James volge lo sguardo al futuro e non nasconde la possibilità di poter diventare proprietario di una franchigia NBA dopo il ritiro Nonostante i 35 anni da compiere a dicembre, LeBron James continua a dominare sui parquet NBA di tutta l’America. Vista l’età e i primi infortuni occorsi in stagione (il più lungo della carriera quello rimediato contro gli Warriors), viene quasi naturale pensare quanto ancora potremmo godere del talento ...

NBA – Anthony Davis ci prende gusto : “preferenze per il futuro? Tutte le 29 squadre” : Anthony Davis ironizza sulla sua prossima squadra: il centro dei Pelicans svela di tenere in considerazione ogni franchigia della lega Anche dopo lo scoccare della trade deadline che ha praticamente rimandato ogni discorso di mercato alla prossima estate, Anthony Davis continua ad essere il nome più chiacchierato del mercato NBA. Il centro dei Pelicans farà le valigie in estate, questo è già sicuro da tempo: ma quale sarà la sua prossima ...

NBA - Durant l'MVP guarda al futuro : 'Tanti giovani forti - ma Antetokounmpo fa paura' : ... sempre e comunque, nella conversazione su chi sia il miglior giocatore al mondo. Segna tutti i 4 tiri che si prende, con un micidiale 3/3 dall'arco, e aggiunge 11 punti a una prestazione che alla ...

NBA - Dirk Nowitzki pone dubbi sul suo futuro : “non ho detto che mi ritiro…” : NBA, Dirk Nowitzki ancora non è certo di volersi ritirare, il cestista tedesco ancora prende tempo in vista dell’estate Dirk Nowitzki si ritirerà a fine stagione? Chissà. Il futuro del cestista tedesco non è ancora del tutto chiaro, dato che quest’ultimo ha posto dei dubbi in merito alla sua decisione di appendere le scarpe al chiodo al termine della stagione: “non ho dato ancora alcun annuncio. Se mi divertirò ancora ...

Mercato NBA : Jeremy Lin passa ai Raptors - quale futuro per Anthony e Morris? : Dopo i colpi di Mercato della scorsa settimana, ancora molti giocatori sono in cerca di un contratto o di un'offerta che gli permetta di cambiare aria e di giocare gli ultimi mesi di stagione in un ...

NBA - LeBron James usa l'All-Star Game per reclutare i Lakers del futuro : 'Non scherziamo' : ... "Non posso credere di dover giocare l'ennesima partita delle stelle assieme a lui, la persona che meno preferisco al mondo " ironizza, prima di tornare serio " so che sarà speciale, la sua ultima ...

NBA - due scelte - Hart e Zubac aggiunti al pacchetto : L.A. ipoteca il futuro per Davis : "Ora basta". Dal quartiere generale dei Lakers a El Segundo, le parole di Magic Johnson hanno raggiunto la destinazione voluta, New Orleans, dopo che l'ultima offerta gialloviola per arrivare ad ...

Il giocatore che potrebbe riscrivere il futuro della NBA : La notizia che Anthony Davis abbia deciso di non rinnovare il contratto con i New Orleans Pelicans è stata accolta con grande trepidazione da diverse città che ospitano una squadra NBA. Los Angeles e Boston su tutte. Il motivo è molto semplice. Quando parliamo del più importante campionato di pallacanestro al mondo, i nomi che ci vengono subito in mente sono quelli dei grandi tiratori e dei grandi realizzatori. Giocatori come Stephen Curry, ...