Martedì e mercoledì | torna il maltempo al CENTRO-SUD

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 18 marzo 2019) Roma - La perturbazione che in queste ore sta transitando sulle regionisettentrionali è destinata a scendere di latitudine con il contributo di correnti più fredde in arrivo dai Balcani e la ritroveremo martedì in azione tra il medio basso Adriatico e il Sud. Tra martedì e mercoledì l'anticiclone delle Azzorre recupererà terreno su tutta l'Europa occidentale compreso il nord Italia mentre alle basse latitudini si anniderà una piccola bassa pressione in grado di portare ancora condizioni disoprattutto al Sud e sulle isole Maggiori. METEO MARTEDÌ - Nord: nel complesso soleggiato eccetto che sulla Romagna, dove insisterà qualche annuvolamento occasionalmente associato a qualche ultima pioggia nella prima parte della giornata. Temperature in ulteriore calo, specie ad est. Venti tesi da NE. Mari mossi.: giornata ...

SoImDaydreamin_ : RT @DrogaNostra: “Che ansia il lunedì”. Perché il martedì vi alzate cantando 'Felicità' di Albano e Romina?! Mercoledì e giovedì vi alzat… - gioiania : RT @DrogaNostra: “Che ansia il lunedì”. Perché il martedì vi alzate cantando 'Felicità' di Albano e Romina?! Mercoledì e giovedì vi alzat… - MysteryFaith424 : @_polariis_ no, in og è di martedì o mercoledì. Isak lo chiama solo giovedì. Però sì, loro hanno accelerato. Mi fa… -