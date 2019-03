L' intelligenza artificiale di Google può rendere più efficienti le energie rinnovabili

Terremoti e intelligenza artificiale : Non esistono tecnologie né metodi che permettano di prevedere i Terremoti: è meglio chiarirlo subito e, finché non cambierà qualcosa, tutte le volte che se ne parla. Ci sono però delle novità: l'...

L'intelligenza artificiale sarà l'ultima invenzione dell'Uomo? Parla James Barrat : Dobbiamo sviluppare una scienza per comprendere e coesistere con macchine intelligenti, persino superintelligenti. Se falliamo, saremo bloccati in un dilemma impossibile da vincere. Dovremo fare ...

Dalla Drammaturgia Tradizionale all'Algoritmo : Il Teatro incontra l'intelligenza artificiale ed i Videogiochi. : Molto apprezzato anche 'On Stage' di Luca Giuliano, un metodo di improvvisazione teatrale ispirato al mondo di William Shakespeare." Per maggiori informazioni: http://www.artistiriuniti.it/bando-...

Medicina : verso cure personalizzate con l'intelligenza artificiale - : Parola agli esperti Questi elementi stanno trasformando la Medicina in una vera e propria ' scienza medica' basata sulla raccolta, analisi, condivisione e interpretazione di miliardi e miliardi di ...

Al POliMI sistema di calcolo rivoluziona intelligenza Artificiale : Inventato al Politecnico di Milano un sistema di calcolo iper veloce che rivoluzionerà l'Intelligenza Artificiale . Un team di scienziati del Centro di micro e nano fabbricazione Polifab del ...

"L'intelligenza artificiale? Non è vera intelligenza" : Ma la nostra mente può funzionare in modo computazionale? 'Qualche volta noi facciamo dei calcoli, quando ci occupiamo di aritmetica di base; ma quando parliamo di politica o di economia, per esempio,...

Perché molte startup che dicono di fare intelligenza artificiale in realtà non la usano : (foto: Manjunath Kiran / Stringer / Getty Images) L’intelligenza artificiale è sempre più una parte centrale dell’evoluzione tecnologica dell’industria 4.0, così come di molte funzionalità avanzate come gli assistenti vocali nelle case, l’assistenza clienti di alcune aziende, sistemi di sicurezza o le smart home. Ma siamo davvero sicuri che tutte le aziende che dicono di impiegare l’intelligenza artificiale (Ai) per i loro servizi facciano ...

Milano. Conferenza sul progetto di tecnologia & salute - intelligenza artificiale - blockchain : L’associazione Worldgn realizza una Conferenza per la presentazione del progetto “Vyvo – Smart generation”. L’evento gode del con il patrocinio del

intelligenza artificiale : premiata la ricerca della Fondazione Bruno Kessler : TRENTO . premiata la ricerca di due studenti della Fondazione Bruno Kessler al "Critical Care Datathon" di Milano, evento scientifico europeo dedicato all'uso della Intelligenza artificiale, dei big ...

A cosa servono le persone nel regno dell’intelligenza artificiale? : Anteprima della Milano Digital Week, dal 13 marzo a Base Milano, alla Fondazione Feltrinelli con Jerry Kaplan. L’esperto di computer science, imprenditore e pioniere della Silicon Valley è stato protagonista della conferenza dal titolo Le persone servono: un confronto sul complesso tema dell’impatto dell’artificial intelligence (Ai) su società e lavoro, moderato dal giornalista, firma di Wired e ricercatore Philip Di Salvo. Il ...

Se l'intelligenza artificiale diventa Dio - teologi e scienziati a confronto a Roma : Ecco perché il mondo deve riunirsi per affrontare questi problemi con un senso di responsabilità condivisa'. Sulle implicazioni bioetiche dell'intelligenza artificiale si interroga anche la teologia ...

Le ricerche del Cern sul cervello che fondono neuroscienze e intelligenza artificiale : Forse nascerà un supercomputer europeo, capace di imitare il cervello umano. O forse (e non è poco) sarà battezzata una piattaforma che intreccia neuroscienze, big data, intelligenza artificiale. È lo Human brain project, un progetto decennale della Commissione europea avviato nel 2013 con un investimento da un miliardo. Per capire il suo peso, basta dire che solo un altro, quello sulla ricerca del grafene, ha ricevuto tanto. Che cos'è lo Human ...

Un'italiana tra le eccellenze mondiali dell'intelligenza artificiale : Fosca Giannotti del Cnr di Pisa : Gregory I. Piatetsky-Shapiro, un pioniere della scienza dei dati e fondatore di KDnuggets , un servizio di informazioni centrale per la comunità degli scienziati che si occupano di dati, intelligenza artificiale, da qualche anno pubblica, l'8 marzo,...

Chirurgia : Humanitas - protesi di ginocchio su misura con 3D e intelligenza Artificiale : Una protesi di ginocchio in lega di cromo cobalto disegnata su misura, stampata interamente in 3D e impiantata con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, di strumenti chirurgici personalizzati e di sistemi computerizzati. L’intervento è stato eseguito “per la prima volta al mondo” in Humanitas su un paziente che non avrebbe potuto beneficiare di una protesi tradizionale, annunciano dall’Irccs milanese. I ...