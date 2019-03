Cambiamento climatico | un sito oscura gli utenti che lo negano Ma non si tratta di

Solo un paese asfittico e rancoroso può discutere di Greta e non del Cambiamento climatico : La questione climatica è importante e urgente perché si basa su una scienza solida e condivisa, non sulla biografia, sulla simpatia, sulle idee di questo o quell'attivista. cambiamento climatico: ...

Barletta - Sen. Quarto - M5S - : 'È urgente combattere il Cambiamento climatico' : Dalla Scienza ci arriva la conferma che la responsabilità di questa accelerazione ricade sulle attività umane: l'industria petrolifera e delle fonti energetiche fossili in generale, gli scarichi ...

Cambiamento climatico - il premio Nobel Carlo Rubbia svela la più inquietante menzogna : Pubblichiamo di seguito ampi stralci del discorso tenuto dal premio Nobel per la fisica e senatore a vita Carlo Rubbia di fronte alle commissioni riunite Affari esteri e Ambiente-territorio di Camera e Senato il 26 novembre 2014. Sono una persona che ha lavorato almeno un quarto di secolo sulla ques

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle manifestazioni studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Cambiamento climatico - un milione in piazza : soluzioni per il futuro cercasi : Studenti e non solo in 200 piazze italiane a sostegno della "Global Strike for Future" ispirata dall'attivista svedese Greta...

Cambiamento climatico : incontro a Cosenza il 22 e 23 marzo : Il successo delle iniziative di quest’oggi del #FridaysForFuture, che hanno visto milioni di persone in piazza per stimolare i governi mondiali ad intervenire per fermare il riscaldamento globale e con esso il Cambiamento Climatico, dimostra quanto questa tematica sia ormai percepita come un’urgenza e un’emergenza da un numero sempre maggiore di persone che ne percepiscono le ripercussioni sulla vita quotidiana, sulle colture, sul territorio e ...

Clima - lo scienziato Mario Tozzi : “Bisogna chiedere scusa ai giovani per aver negato il Cambiamento climatico” : L’unico adulto invitato a prendere la parola alla manifestazione sul cambiamento Climatico fridayforfuture di Roma è stato Mario Tozzi, il geologo e ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e ha detto di aver partecipato con piacere perché: “come scienziato mi sento chiamato in causa, ma anche perché sentivo il bisogno di chiedere scusa a questi ragazzi. Questa manifestazione l’avremmo dovuta fare noi adulti che ...

Gli studenti di tutto il mondo in sciopero contro il Cambiamento climatico : È il cartello più gettonato nelle manifestazioni, cortei e sit-in degli studenti di tutto il mondo oggi in sciopero contro i cambiamenti climatici e gli establishment politici ai quali viene ...

Cambiamento climatico : gli effetti sul mondo di tsunami - incendi e inondazioni : Dallo scioglimento dei mari alla conseguente crescita del livello dei mari, dalle ondate di siccità e di calore ad eventi atmosferici sempre più estremi, dalla crescente concentrazione dei gas serra fino all’aumento costante delle temperature medie, per finire ai rischi della salute umana...

Coldiretti Cuneo : quale sfida per l'agricoltura di fronte al Cambiamento climatico : La prova - una delle tante - che il clima stia cambiando, l'abbiamo sotto gli occhi da mesi: l'inverno che si avvia a conclusione ha fatto registrare caldo e siccità da record. Le alte temperature ...

Friday for Future - 15 marzo : anche in Italia lo sciopero degli studenti contro il Cambiamento climatico - : Il 15 marzo niente scuola o università per i ragazzi di tutto il mondo, che chiedono impegni concreti per preservare il pianeta nell'ambito dell'iniziativa "Fridays for Future", lanciata dalla sedicenne svedese Greta Thunberg

Domani il GlobalStrikeforFuture - lo sciopero internazionale contro il Cambiamento climatico : Gli studenti saranno all'opera dalle 8.30 alle 13.00 realizzando alcune fioriere per il cortile della scuola, utilizzando pneumatici fuori uso all'insegna dell'economia circolare. Il circolo ...