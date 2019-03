Border – Creature di confine | tre nuove clip e nuova data di uscita italiana

nerdgate

(Di lunedì 18 marzo 2019)diè il secondo lungometraggio del regista svedese di origini iraniane Ali Abbasi ed è tratto dal racconto Gräns dello scrittore John Ajvide Lindqvist, definito lo “Stephen King scandinavo”, già autore del fortunato best seller horror vampiresco tradotto in 12 lingue “Lasciami entrare”.è già vincitore agli EFA per i Migliori effetti visivi, del premio per il Miglior Film a Cannes nella sezione “Un Certain Regard” e in Italia ha vinto il premio come Miglior Film all’ultimo “Noir in Festival” ed arriva in sala il 28 marzo distribuito da Wanted, PFA e Valmyn. Inoltre sono uscite oggi treche trovate qui di seguito insieme alla sinossi del film. “Tina (Eva Melander), impiegata alla dogana, è nota per il suo olfatto eccezionale. È come se riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna. ...

