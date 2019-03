Trame Una Vita fino al 22 marzo | i Palacios minacciati | Samuel dona il sangue a Diego

Un posto al sole - Trame dal 25 al 29 marzo : Franco su una sedia a rotelle : Le prossime puntate di Un posto al sole saranno ancora all'insegna della drammaticità. Le trame inerenti gli episodi in onda dal 25 al 29 marzo, rivelano che Franco dovrà affrontare numerose difficoltà dopo l'operazione. Intanto, Michele dopo l'ennesimo atto di bullismo nei confronti del professor Scaglioni cercherà di portare a galla la situazione invitandolo a parlarne nella sua trasmissione radiofonica, ma finirà per essere preso di mira dai ...

Una Vita - Trame : la cioccolata di Flora e Inigo intossica i residenti di Acacias 38 : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che l'inaugurazione de La Deliciosa sarà un vero e proprio disastro per colpa della cioccolata di Inigo e Flora. Inigo e Flora nuovi proprietari de La Deliciosa Flora e Inigo Cervera diventeranno i nuovi proprietari de La Deliciosa nel corso delle nuove puntate di Una Vita. Ma i due si ...

Una Vita - Trame dal 25 al 31 marzo : Adela vedrà Elvira e Simon baciarsi : Una Vita, la popolare soap opera in onda tutti i giorni su Canale5, regalerà ai suoi telespettatori un’altra settimana densa di emozioni e colpi di scena. Le trame relative agli episodi che andranno in onda dal 25 al 31 marzo, infatti, svelano che tutti saranno preoccupati per la salute di Blanca e Samuel la esorterà a curarsi. Intanto, per Felipe arriverà il giorno del congedo e l’uomo si recherà da Celia. Lolita riceverà un’informazione ...

Trame spagnole Il Segreto : la Laguna non si sposa più - la fuga del Mesia : Eccoci con un nuovo spazio incentrato sulla soap opera spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo. Nelle puntate che verranno trasmesse su “Antena 3” la settimana prossima, Elsa Laguna non riuscirà a coronare per la seconda volta il suo sogno d’amore. In particolare l’ex fidanzata di Isaac proprio il giorno del suo matrimonio verrà abbandonata, dal suo promesso sposo Alvaro Fernandez. Quest’ultimo farà perdere le sue tracce, e lascerà una ...

Una Vita - Trame metà aprile : Antonito scarcerato - Ursula pugnala Olga : Nelle puntate di metà aprile di Una Vita accadranno innumerevoli colpi di scena che intratterranno i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni annunciano le uscite di scena di Olga e Adela, mentre Antonito uscirà di prigione. Una Vita: Ursula uccide Olga Dagli spoiler di Una Vita si apprende che Olga diventerà pazza di gelosia quando scoprirà che Diego l'ha abbandonata per tornare insieme a Blanca. Di conseguenza, rapirà la sorella gemella ...

Il Segreto - Trame : Gracia partorisce una bambina - Dolores al settimo cielo : Nuovo appuntamento con le notizie su "Il Segreto", la telenovela spagnola che ogni giorno appassiona sempre di più i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane in Italia annunciano una lieta novella per la famiglia Miranar. Dolores, infatti, scoprirà che Gracia ha dato alla luce una splendida bambina in Svizzera. Il Segreto: la partenza di Gracia e Hipolito Nel corso degli episodi de "Il Segreto" ...

Il Segreto - Trame spagnole : Isaac non crede che Alvaro ami veramente la Laguna : Nuovo appuntamento dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda tra qualche mese in Italia, svelano che Isaac scoprirà che Elsa ha intenzione di rifarsi una vita accanto ad Alvaro. Una decisione che non piacerà affatto ad carpentiere, che deciderà di vederci più chiaro. Il Segreto: Alvaro e Elsa, presto sposi Elsa sarà al centro della ...

Una Vita - Trame : Huertas torna ad Acacias 38 e si avvicina a Diego : Nuovo appuntamento con le novità su Una Vita, la soap opera da tanti anni protagonista dei pomeriggi di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in programma nei prossimi mesi in Italia si soffermano sul ritorno di Huertas, interpretata dall'attrice spagnola Sandra Blázquez. L'ex serva, infatti, tornerà ad Acacias 38 dove inizierà una storia d'amore con Diego Alday, mettendo in crisi il suo rapporto con Blanca. Una Vita: il ritorno di Huertas ad ...

Una Vita - Trame : Jaime chiede perdono a Fabiana per averla abbandonata : Torna lo spazio dedicato alle novità su Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, punta di diamante delle reti Mediaset. Le anticipazioni degli episodi in programma nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Jaime Alday avrà un toccante incontro con Fabiana dopo essersi risvegliato dal coma. Una Vita: Jaime si risveglia dal coma Jaime Alday (Carlos Olalla) tornerà ad essere il protagonista dei nuovi appuntamenti di Una Vita, in ...

Trame Una Vita : gli abitanti si ammalano a causa dei nuovi proprietari de La Deliciosa : Nuovo appuntamento dedicato alla telenovela spagnola “Una Vita” nata dalla penna dell'autrice Aurora Guerra. Nelle prossime puntate italiane, come abbiamo già avuto modo di anticiparvi negli articoli precedenti, purtroppo Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios dopo essersi sposati se ne andranno da Acacias 38. Il nipote di Susana Seler prima di raggiungere i suoi genitori in Francia, affiderà la gestione della sua pasticceria a due nuovi ...

Una Vita - Trame : Donna Susana contraria alle nuove nozze di Felipe e Celia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate, in programma nei prossimi mesi, svelano che Celia e Felipe decideranno di convolare nuovamente a nozze, chiedendo la complicità di Trini e Ramon. Una Vita: Felipe chiede la mano di Celia Felipe e Celia torneranno a far parlare di loro nel corso delle nuove puntate di Una ...

Una vita - Trame fino al 22 marzo : il colonnello Valverde ferito gravemente : Una vita, la fortunata soap opera spagnola di Canale 5 continuerà ad emozionare i numerosi fan anche nei prossimi appuntamenti. Le trame relative agli episodi in onda dal 17 al 22 marzo, rivelano che Victor avrà la meglio nel duello ed il colonnello rimarrà ferito in modo grave. Intanto, Olga darà a Diego un'importante informazione che potrebbe aiutarlo a liberarsi di Ursula mentre Lolita durante una passeggiata, trova morto per strada, la ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 17 al 22 marzo 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 17 a venerdì 22 marzo 2019: In casa Palacios arriva un foglietto che contiene delle minacce; Lolita in strada si accorge di un losco individuo, già intravisto in precedenza, e lo sente parlare della Taverna del Capretto. Diego consegna ad Olga una delega legale con cui le dà il diritto di opporsi alle sue cure mediche nel momento in cui l’intossicazione da mercurio prenderà ...

Trame spagnole Una Vita : Ramon vuole partire - Samuel arrabbiato con la moglie : Eccoci con un consueto spazio incentrato sulla popolare soap opera iberica “Una Vita”. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo vedrà la settimana in corso, ci dicono che Ramon Palacios dopo essere uscito dalla prigione, sarà intenzionato ad abbandonare il paese. Samuel Alday invece andrà su tutte le furie, dopo aver appreso che sua moglie Genoveva ha aiutato delle sue amiche senza consultarlo. Una Vita: la decisione di Ramon, ...