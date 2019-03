Roma Municipio IV | delocalizzazione degli ambulanti da via Tiburtina a via Filippo Meda

Municipio Roma IV. Della Casa : “Oggi è un giorno storico” : “Oggi è un giorno storico nel IV Municipio, dopo un lavoro enorme che ci ha impegnato per nove mesi, abbiamo approvato in Consiglio la Delibera per la delocalizzazione degli ambulanti attribuendo loro un’area situata in Via Filippo Meda adiacente il mercato, spostandoli quindi dalla Via Tiburtina”. Lo scrive in una nota, la Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Il confronto con gli operatori commerciali ...

Municipio Roma IV. Della Casa : controlli sulle attività commerciali : “Al IV Municipio abbiamo improntato il nostro mandato sul perseguimento Della legalità ed il ripristino Della normalità; abbiamo applicato maggiore controllo sugli appalti e sui servizi erogati riducendo gli sprechi, verificato il patrimonio immobiliare e stringendo sulle tasse commerciali”. Lo dichiara in una nota il Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Per troppi anni l’amministrazione non ha riscosso quanto ...

Maltempo Roma - Municipio I : “Nessun problema per alberi nelle scuole gestiti direttamente da noi “ : “Dall’anno scorso il Municipio, preso atto che il dipartimento Ambiente del Campidoglio non era in grado di provvedere alla manutenzione delle alberature scolastiche e intendendo garantire la sicurezza dei bambini dopo l’ennesimo schianto di un pino alla scuola Leopardi, ha preso in carico la manutenzione delle alberature all’interno dei giardini di tutte le scuole del Municipio. Dopo un’accurata campagna di ...

Roma : domani in Municipio I si inaugura nuova ludoteca ‘La Girandola’ : Roma – “domani mercoledì 20 febbraio alle 17.00 in Via Silvio Pellico 9 nel quartiere Della Vittoria a Prati, inaugureremo ufficialmente la nuova ludoteca gratuita “La Girandola” che offre il suo servizio ormai da circa due settimane”. Questa la dichiarazione della Presidente del Primo Municipio Sabrina Alfonsi e dell’Assessore alle politiche sociali Emiliano Monteverde “La ludoteca, la sesta del Municipio, sarà uno spazio gratuito per i ...

Roma : sabato Municipio III di nuovo in piazza per manifestare contro Tmb Salario : Roma – Il 16 febbraio i cittadini del III Municipio a Roma tornano a manifestare davanti all’impianto del Tmb Salario. A muovere la piazza, convocata dall’Osservatorio del Tmb Salario e dalle istituzioni municipali, in particolare dall’assessore alla Cultura Christian Raimo, il fatto che “a distanza di due mesi” dall’incendio che ha devastato l’impianto “non si sa ancora il destino di quel ...

Roma. Municipio XV : convegno su empatia e omertá - bullismo e cyberbullismo : Si terrà mercoledì 13 marzo 2019 dalle 16.45 presso la sede centrale, in via Concesio 2, il convegno organizzato dall’

Roma. Staffetta per la pace con le scuole del Municipio : E’ terminato il 31 gennaio con il Convegno “L’incontro con l’Altro mancato” presso la Scuola di Via Laparelli 60, la

Municipio centro Roma - ospitiamo migranti : ANSA, - Roma, 28 GEN - "Abbiamo lanciato la campagna 'Aiutiamoli a casa nostra', promossa in collaborazione con Comunità di Sant'Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, Refugees Welcome attraverso ...

Roma : Municipio I da vita a primo magazine personale : Roma – Mensile e gratuito. Distribuito con 11.000 copie in 57 luoghi selezionati del centro di Roma, da biblioteche a centri anziani, fino a mercati, ludoteche, centri Asl e scuole. È ‘primo magazine’, rivista di 16 pagine stampate a colori su carta riciclata, con foto, notizie e approfondimenti sull’attivita’ del Municipio I, presentata dal presidente Sabrina Alfonsi e in distribuzione da pochissimi giorni. Il ...