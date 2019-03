NBA | Jokic espulso | la vince Millsap a 7 secondi dalla fine | Denver batte Indiana

NBA - Denver batte Dallas grazie al folle buzzer beater di Jokic [VIDEO] : NBA, Denver Nuggets vittoriosi contro Dallas grazie all’ultima giocata di Jokic sulla sirena: un circus shot davvero fantastico Nella notte NBA i Denver Nuggets hanno battuto Dallas 100-99. Una gara tesissima sino all’ultimo possesso, decisa da Jokic in maniera davvero rocambolesca. Con Denver sotto di un punto, il centro ha deciso di giocare un 1 contro 1 con l’intento di indirizzare la gara. Ebbene, data l’ottima ...

NBA : Denver-Dallas - show nel finale! Doncic schiaccia - ma vince Jokic sulla sirena : Denver Nuggets-Dallas Mavericks 100-99 Ultimo minuto mozzafiato al Pepsi Center di Denver e non soltanto a causa dell'altitudine della città del Colorado che spesso toglie energie e forze nel finale ...

NBA : Boston crolla a Toronto - Jokic trascina Denver contro OKC : Il quarto posto della Eastern Conference si allontana per i Boston Celtics , che crollano 118-95 a Toronto , dopo essere finiti sotto anche di 31 lunghezze. Un grande Nikola Jokic sfiora la tripla ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trascina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

NBA : Jokic - tripla doppia per battere New Orleans. Minnesota vince sulla sirena : TORINO - Nella notte NBA brilla la stella di Nikola Jokic , che guida Denver sul campo dei New Orleans Pelicans . Vittoria facile per i Boston Celtics su Charlotte , nonostante l'assenza di Kyrie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (31 Gennaio) : Jokic trascina Denver - tutto facile per Boston e Portland : Sono otto le partite della notte NBA. Quarta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano la seconda forza della Western Conference e provano a mantenere la scia degli Warriors. Denver questa volta vince 105-99 sul campo di una New Orleans sempre senza Anthony Davis. Nuggets che hanno fatto loro la partita nel terzo quarto (33-19 il parziale) in una serata che ha visto Nikola Jokic firmare una tripla doppia da 20 punti, 13 ...

NBA - i risultati della notte : Jokic domina contro i Sixers - vince Portland : Denver Nuggets-Philadelphia 76ers 126-110 Non c'è partita tra Nuggets e Sixers, nonostante Philadelphia riesca a segnare ben 37 punti nel primo quarto, provando in tutti i modi a celare le assenze che ...