Juventus vola in borsa | la Champions è più ricca con Cristiano Ronaldo

(Di domenica 17 marzo 2019) Per laè stata una settimanadi grandi emozioni. I bianconeri con la rimonta sull'Atletico hanno staccato il pass per i quarti di finale e la loro avventura inLeague può proseguire. Oltre alla gioia per aver eliminato la squadra spagnola, la Juve ha avuto benefici anche a livello economico. Infatti, la grande impresa di martedì e la tripletta dihanno consentito al titolo indei bianconeri dire, visto che in settimana ha fatto un balzo complessivo di 18 punti percentuali. Dunque, la Juve dopo il trionfo inLeague ha guadagnato 250 milioni di euro.La Juveingrazie a CR7 Per la Juve è stata una settimana davverodi soddisfazioni sia in campo che fuori. Infatti, i bianconeri, oltre alla gioia per le prestazioni mostrate sul terreno di gioco, hanno avuto un ottimo riscontro anche a livello economico. La ...

