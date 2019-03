Calciatori ad alta velocità | quanti bolidi sfasciati

vanityfair

Quando finisce bene finisce sempre con un bolido in rottami e con il calciatore che esce dall'auto con le proprie gambe, sano e salvo. Migliaia di euro al vento, ma senza tragedie (che invece sono capitate anche in passato). L'ultimo calciatore ad iscriversi alla categoria del «botto» dopo una «notte brava» è stato Gregoire Defrel, il 27enne attaccante della Sampdoria.Il francese è stato protagonista di un brutto schianto – per fortuna senza conseguenze – alla guida della sua Mercedes. E' successo alle tre di notte, orario in cui il bravo calciatore dovrebbe essere a nanna, o ...

