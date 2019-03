Ancelotti stanchi ma l' abbiamo vinta

Davide Ancelotti a Sky : «Stanchi per il Salisburgo - punto guadagnato. Contenti di Insigne» : «Siamo stati bravi a non mollare» Davide Ancelotti ha rilasciato dichiarazioni a Sky nel post-partita di Sassuolo-Napoli 1-1 L’allenatore in seconda è stato onesto nell’analisi della partita. «Per come si era messa, si tratta di un punto guadagnato. Nel primo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni per sbloccare la partita. Nel secondo il Sassuolo è andato meritatamente in vantaggio. C’è da dire che la squadra è stata brava a ...