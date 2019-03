Le ricerche della giovane bielorussa scomparsa da 5 giorni lungo il fiume Oglio : Dal 12 marzo è sparita nel nulla, come inghiottita nel buio. Sono giorni di apprensione per una giovane donna di origini bielorusse, Tatjana Neefe, 37 anni, residente a Roccafranca (Brescia). I parenti si sono presentati dai carabinieri di Rudiano per denunciarne la scomparsa. Sulle prime, gli investigatori hanno ipotizzato che si trattasse di un allontanamento volontario ma a destare preoccupazione è la bici rinvenuta non lontano ...

Travolto da un’onda - sospese le ricerche di Enrico Cordella. La mamma : “Aiutateci a ritrovarlo” : Capitaneria di porto e vigili del fuoco di Acireale hanno interrotto le ricerche del corpo del giovane Travolto da un'onda mentre era a bordo della fiat Panda in compagnia della fidanzata e di un amico. Sul molo resta la mamma che chiede di non fermarsi: "Sono una mamma che non riesce a rassegnarsi".Continua a leggere

Maltempo Catania - auto inghiottita da mareggiata : proseguono le ricerche del 22enne Enrico Cordella : proseguono le ricerche di Enrico Cordella, 22 anni, giovane disperso in mare da domenica pomeriggio, quando l’auto in cui si trovava, insieme ad altre 2 persone, è stata trascinata in mare da un’onda anomala. Nelle operazioni di ricerca sono impegnate squadre terrestri, unità navali, aeree ed il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Ieri sono stati celebrati i funerali delle altre 2 vittime: Margherita Quattrocchi, 22 anni, e ...

Riprese le ricerche di Enrico Cordella - disperso in mare a Catania : trovati borsello e cellulare : Sono Riprese questa mattina all'alba le ricerche di Enrico Cordella, il giovane che insieme a due amici era a bordo di una Fiat Panda sbalzata in mare dal maltempo. Celebrati oggi i funerali della fidanzata Margherita Quattrocchi e dell'amico Lorenzo D'Agata.Continua a leggere

Acireale : due le vittime della mareggiata. Ancora disperso Enrico - riprese le ricerche : Non ci sono novità rispetto a ieri sera sulla tragedia che ha colpito Acireale, dove tre ragazzi sono stati risucchiati dalle onde del mare durante le mareggiate spaventose dello scorso...

Maria Soares Aparecida : ricerche in corso della donna scomparsa a luglio sul Garda : Sono iniziate lunedì 11 febbraio alle 8.30 tra Peschiera del Garda e Salionze, frazione di Valeggio sul Mincio, le ricerche di Maria Soares Aparecida, detta Brenda o Cida, la donna scomparsa da Camalavicina, frazione di Castelnuovo del Garda, lo scorso 18 luglio. Da quell'ormai lontanissimo mercoledì sono successe tantissime cose: Andrea Felicetti, il suo ex compagno, si è sposato con un'altra donna, una colombiana conosciuta, pare, in quel ...

Emiliano Sala - la raccolta fondi per continuare le ricerche nel canale della Manica : Una raccolta fondi per non smettere di sperare. La famiglia di Emiliano Sala non ha alcuna intenzione di arrendersi. Farà di tutto per continuare le ricerche del calciatore del Cardiff, scomparso nel ...

Aereo scomparso nella Manica - la disperazione della famiglia di Emiliano Sala dopo la sospensione delle ricerche : “Continuate a cercare. Non può essere sparito così” : La polizia ha interrotto le ricerche dell’areo scomparso sulle acque del Canale della Manica la sera del 21 gennaio, a bordo del quale vi erano il calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, 28 anni, e il pilota inglese David Ibbotson, 60 anni. La polizia ha dichiarato che le possibilità di trovare i due vivi dopo oltre 3 giorni sono “estremamente remote”. Setacciando le acque gelide e in tempesta con imbarcazioni e mezzi aerei, i ...

Emiliano Sala - il disperato appello della sorella : 'Riprendete le ricerche' - un pesantissimo sospetto : La polizia inglese, ieri, ha comunicato di non aver più speranze di ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, la sua nuova squadra. Il velivolo era ...

La polizia dell’isola di Guernsey ha concluso le ricerche dell’aereo scomparso nel canale della Manica : Dopo tre giorni e ventiquattro ore complessive di perlustrazioni a largo della Normandia, la polizia dell’isola di Guernsey ha comunicato giovedì pomeriggio di aver concluso le operazioni di ricerca dell’aereo da turismo partito lunedì sera dalla città di Nantes e

Aereo scomparso nel Canale della Manica : riprese le ricerche del velivolo e del calciatore Emiliano Sala : Sono riprese questa mattina le ricerche dell’Aereo scomparso lunedì con a bordo il giocatore del Cardiff Emiliano Sala: erano state interrotte nella notte a causa di una tempesta e anche per la visibilità ridotta. L’aggiornamento è stato fornito dalla polizia dell’isola di Guernsey che ha precisato che le operazioni di ricerca si concentreranno sulle aree costiere. Le autorità britanniche del controllo del traffico hanno ...