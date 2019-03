Imane Fadil avvelenata “dal cobalto” Quando raccontò | “Un siriano mi chiese di mettermi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) “Cobalto, più altre due sostanze”. L’ipotesi dell’avvelenamento con sostanze radioattive di, la modella marocchina diventata parte civile nel processo Ruby bis (quello contro Emilio Fede, Nicole Minetti e Lele Mora) e teste in quelli contro Silvio Berlusconi, si restringe – secondo quanto riporta la Repubblica – ad almeno uno degli elementi chimici che sarebbero stati usati. Ed è quasi inevitabile pensare come in passato in casi di omicidio per avvelenamento – da Litvinenko a Skripal – siano stati tirati in ballo agenti sei servizi stranieri: in entrambi quelli russi. Ebbene, che avrebbe voluto lavorare come giornalista sportiva e ad Arcore si era trovata a disagio – aveva raccontato a verbale tra le altre cose di un cittadino, “che diceva di essere amico di Berlusconi e mi propose di andare a un ...

petergomezblog : L’ultima intervista di Imane Fadil: “Le notti di Bunga Bunga a casa di Berlusconi. Ad Arcore una setta di Satana co… - petergomezblog : Caso Ruby, morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio.… - petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento -