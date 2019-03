Il Ttip non è mai morto Il tango in Commissione Ue potrebbe risuscitarlo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) di Monica Di Sisto“L’Unione europea e gli Stati Unitiro chiudere un accordo commerciale entro ottobre, ma per ilc’è bisogno di essere in due”. Così la commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom, prima che il Parlamento Europeo scegliesse di bocciare una risoluzione di appoggio al doppio mandato che le consentirebbe di portare a casa la liberalizzazione di commercio e regole tra Europa e Usa in perfetta continuità con il “mai. E se oggi in oltre 100 piazze italiane e in tutto il mondo i ragazzi manifestano contro i cambiamenti climatici, il Parlamento europeo non è riuscito a chiedere con quella risoluzione al Consiglio Europeo, che si riunirà il 18 marzo prossimo, di mettere il clima prima degli interessi commerciali, come pure chiedeva uno degli emendamenti approvati con il sostegno di oltre 100 organizzazioni e campagne di tutta Europa.Piuttosto ...

