Direttore tecnico agenzia viaggi; novità per l' esercizio della professione

F1 - Toro Rosso : via Key - Jody Egginton nuovo Direttore tecnico : FAENZA - Key lascia la Toro Rosso : 'Scuderia Toro Rosso e McLaren Racing confermano di aver raggiunto un accordo per regolarizzare la posizione di James Key, che lascerà la Scuderia Toro Rosso prima ...

Sci di fondo - la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : i convocati del Direttore tecnico Marco Selle : I convocati per la tappa di Coppa del Mondo a Cogne . Presenti anche gli atleti del contingente nazionale Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato la composizione della squadra che prenderà parte alla tappa di Coppa del Mondo di Cogne (Ao). Nella sprint in tecnica libera di sabato 16 febbraio saranno al via Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Mirco Bertolina, Stefan Zelger e Claudio Muller fra gli uomini ed Elisa Brocard, ...

Slittino – Mondiali di Winterberg - dieci gli azzurri convocati dal Direttore tecnico Zöggeler : Fatta l’Italia per i Mondiali di Winterberg: Zöggeler convoca dieci atleti, la Nazionale è già in Germania, gare dal 25 al 27 gennaio Tutto pronto per il primo grande appuntamento stagionale con i Mondiali negli sport invernali. Ad aprire le danze di due mesi molto intensi sarà lo Slittino artificiale con Winterberg che dal 25 al 27 gennaio ospiterà la competizione per la terza volta nella storia. Nel 1989 la pista tedesca inaugurò ...