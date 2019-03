Cantieri da sbloccare | è scontro Lega-M5S

Edilizia - sciopero generale e sindacati in piazza. Landini : “Sbloccare Cantieri nel rispetto di legalità e diritti” : Giornata di sciopero generale di otto ore (per l’intero turno) di tutti i settori delle costruzioni – Edilizia, legno, cemento, lapidei, laterizi – proclamato dai sindacati di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil. Lo stop di cantieri, fabbriche del legno e arredo e cave è stato accompagnato dalla manifestazione nazionale stamattina in piazza del Popolo a Roma, per il lavoro, gli investimenti, la ripresa e il futuro, ...

Edilizia del futuro a Made expo Orsini : "Sbloccare i Cantieri" : Abbiamo messo in campo anche iniziative importanti sui m ercati esteri in un momento complesso per il nostro settore e delicato per l'economia nazional portando in fiera più di 150 delegati di Paesi ...

Salvini - sbloccare presto Cantieri : ANSA, - ROMA, 13 MAR - "Lo sblocca cantieri? A me interessa che sia pronto, poi non convoco io il Consiglio dei ministri, basta che si faccia in fretta". Così il vicepremier Matteo Salvini a margine ...

[Il caso] Adesso Salvini sfida Conte : "Subito il decreto per sbloccare i Cantieri nelle città". Cioè basta vincoli e divieti : Ci sarà più libertà nei sub appalti, proprio lì dove la cronaca ci racconta che si annidano corruzione, mazzette, riciclaggio. Sarà possibile, ad esempio, prestare dopo l'aggiudicazione la lista dei ...

Dopo il compromesso sulla Tav accelera il dossier per sbloccare i Cantieri : Il leader del Carroccio, il vicepremier Matteo Salvini, chiede risposte rapide, anche per rilanciare un'economia, quella italiana, che attualmente versa in recessione tecnica, unica nell'Eurozona. «...

Tav : Fiorini - FI - - sbloccare bandi e aprire Cantieri : Il made in Italy e tutto il paese", conclude la parlamentare, "hanno necessità di infrastrutture e di logistica moderne se vogliamo continuare a esportare le nostre eccellenze in tutto il mondo e ...

Il premier a Salvini e Di Maio : ora sbloccare Tav e Cantieri : Ovviamente tutto ciò è musica per il ministro dell'Economia che continua ad avere buone sponde al Quirinale e parte per Parigi avendo dalla sua anche la Lega e un rinfrancato Conte. Nel partito di ...

Pil : Scaglia (Confindustria Bergamo) - 'sbloccare Tav e Cantieri' : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - "Oggi da Bergamo, uno dei motori economici del paese, viene lanciato un segnale importante. Tutte le imprese di ogni settore e dimensione insieme ai lavoratori, dicono forte e chiaro che le grandi opere nazionali sono imprescindibili fattori di sviluppo ed occupazione e

Recessione - governo in allarme. Mossa per sbloccare i Cantieri : La lettura è ben diversa per l'ex ministro dell'Economia Gian Carlo Padoan: da Palazzo Chigi 'dichiarazioni infami e ignoranti sul Pil'. I dati dicono che 'l'andamento negativo è cominciato con la ...

Recessione - governo in allarme. Mossa per sbloccare i Cantieri : Alle nove del mattino, davanti a un caffé, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per parlare dei nefasti dati dell'Istat. Quelli che certificano un Pil...

Tav : Bonomi - 'sbloccare Cantieri - Paese viene prima di campagna elettorale' : Penso alla trattativa con l'Europa sulla legge di Bilancio: ha lasciato un segno sui fondamentali della nostra economia, sulle aspettative e sulla fiducia degli investitori. Basta vedere l'...